شركة BitMine ترفع حيازاتها من الايثيريوم إلى أكثر من 3 مليون ايثيريوم

أعلنت شركة “BitMine Immersion Technologies” أنها تجاوزت رسميا عتبة 3 مليون ايثيريوم في محفظتها الاستثمارية، ما يجعلها تمتلك أكثر من 2.5% من إجمالي العرض المتداول من الإيثريوم.

ووصفت الشركة هذا الإنجاز بأنه “نقطة منتصف الطريق نحو نسبة 5%”، في إشارة إلى طموحها لامتلاك 5% من العرض الاجمالي للايثيريوم.

بلغت القيمة الإجمالية لحيازات الشركة من الايثيريوم والعملات الرقمية والسيولة النقدية نحو 12.9 مليار دولار حتى 13 أكتوبر، معظمها على شكل ETH.

كما تمتلك الشركة 192 بيتكوين وحصص استثمارية في شركات أخرى ضمن قطاع العملات المشفرة.

استغلال الهبوط: زيادة كبيرة في المراكز

أفاد “توم لي”، رئيس مجلس إدارة “BitMine” وعضو “Fundstrat”، أن الشركة استغلت الانخفاض الحاد في أسعار الايثيريوم نتيجة التصفية الواسعة في السوق، وقامت بشراء 202,037 عملة ايثيريوم إضافي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد أن هذه التحركات جاءت استجابة لظروف السوق الناتجة عن انخفاض الرافعة المالية وتقلب الأسعار، والتي أنشأت فرصة شراء جيدة.

وأشار “لي” إلى أن تراجع الأسعار كان مدفوع بموجة بيع بدافع الذعر، بدأت بعد أن فتح مستثمرون كبار مراكز بيع قبيل إعلان رئاسي أمريكي مؤثر.

أداء سهم BitMine وتحركات السوق:

ارتفع سهم BitMine (BMNR) بأكثر من 8% يوم الاثنين، ليصل إلى 56.85 دولار قبل أن يتراجع في تداولات ما بعد السوق.

وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تقارب 1200% منذ بدءها بتجميع الايثيريوم في يونيو الماضي.

أضاف “لي” أن إجمالي حجم التداول المشترك بين “BitMine” وشركة “MicroStrategy” (التي استحوذت مؤخرا على 220 بيتكوين بقيمة 27 مليون دولار) يمثل الآن 88% من حجم تداول أدوات الأصول الرقمية (DAT) عالميا.

