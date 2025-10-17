منصة Uniswap تضيف دعم شبكة Solana إلى تطبيقها الإلكتروني في فرصة تُقدَّر بـ140 مليار دولار

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - أعلنت منصة التداول اللامركزية العملاقة Uniswap عن إضافة دعم شبكة Solana إلى تطبيقها الإلكتروني، ما يتيح للمستخدمين ربط محافظهم على Solana وتداول الرموز المبنية عليها إلى جانب تلك التابعة لشبكات أخرى.

وأوضحت الشركة في منشور مدونة أنها تعمل على استكشاف حلول الجسور (bridging)، وعمليات المقايضة عبر السلاسل (cross-chain swaps)، بالإضافة إلى دعم كامل لمحفظة Uniswap على شبكة Solana.

وسيتم تمرير معاملات Solana المنفّذة عبر التطبيق الإلكتروني من خلال مجمّع التداولات اللامركزية Jupiter، حيث صرّح مؤسسه المجهول الهوية SIONG بأن Uniswap هي أول شريك رئيسي يستخدم واجهة Jupiter Ultra API لعمليات المقايضة.

المصدر: Uniswap Labs

من شأن هذا التعاون أن يمنح Uniswap موقعًا متقدمًا في منظومة التداول اللامركزي (DEX) الخاصة بشبكة Solana، والتي سجلت حجم تداولات بلغ 140 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية، بينما حقق مجمّع Jupiter إيرادات بلغت 17.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وأشار أحد مهندسي Uniswap إلى أن الفريق لم يطوّر التكامل خصيصًا لشبكة Solana، بل صمّم طبقات هيكلية (architect layers) مستقلة عن المنصات، ما يجعلها قابلة للتوسّع على شبكات متعددة.

وفي السياق ذاته، قال داني دانييل، رئيس قسم الهندسة في التداول لدى Uniswap، إن إطلاق التكامل مع Solana سيساعد شبكة Unichain وهي شبكة من الطبقة الثانية أطلقتها Uniswap Labs في فبراير على أن تصبح أفضل شبكة للتداول.

وأضاف:

“ربط الأصول من Solana وغيرها من الأنظمة البيئية (مثل HYPE) بشبكة Unichain يتيح للمتداولين الوصول إلى أفضل مستويات السيولة أينما كانت.”

يأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه التحولات في عالم التداول. فقد صرّح سيرجي كونز، المؤسس المشارك لمنصة 1inch، في وقت سابق من هذا الشهر بأن المنصات المركزية ستختفي بشكلها الحالي خلال العقد القادم، لتتحول إلى مجرد واجهات أمامية لمنصات التداول اللامركزي ومجمّعاتها.

وفي مايو الماضي، أصبحت Uniswap أول منصة تداول لامركزية تتجاوز 3 تريليونات دولار في إجمالي حجم التداول منذ إنشائها، ما يعزز مكانتها كأكبر منصة DEX في العالم.