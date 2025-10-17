توم لي: "إيثريوم قد تتفوّق على بيتكوين كما تفوّقت وول ستريت على الذهب"

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - قال توم لي، رئيس مجلس إدارة شركة BitMine، إن إيثريوم (Ethereum) قد تتفوّق في نهاية المطاف على بيتكوين (Bitcoin) من حيث الحصة السوقية، تمامًا كما تفوّقت وول ستريت والأسواق المالية الأمريكية على الذهب قبل أكثر من نصف قرن، عندما تخلّت الولايات المتحدة عن معيار الذهب عام 1971.

لي في مقابلة مع كاثي وود (Cathie Wood)، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest يوم الخميس:

"إيثريوم يمكن أن تتفوّق على بيتكوين بالطريقة نفسها التي تفوّقت بها وول ستريت والأسهم الأمريكية على الذهب بعد عام 1971."

وبحسب بيانات CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين نحو 2.17 تريليون دولار، أي ما يعادل 4.6 أضعاف القيمة السوقية لإيثريوم البالغة 476.33 مليار دولار.

لي يستشهد بـ"صدمة نيكسون" لتدعيم رؤيته حول إيثريوم

أشار لي، الذي يشرف على استراتيجية BitMine لتجميع إيثريوم، إلى أن إيثريوم قد تشهد صعودًا مشابهًا لصعود الدولار الأمريكي بعد عام 1971، عندما جعل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الدولار عملة اصطناعية بالكامل غير مرتبطة بالذهب.

انخفض سعر إيثريوم (ETH) بنسبة 13.31% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

وقال لي:

"بعد ذلك مباشرة، كانت الفائدة الأولى هي الطلب المتزايد على الذهب وسوقه. لكن وول ستريت ابتكرت منتجات جعلت الدولار مهيمنًا، واليوم تبلغ القيمة السوقية للأسهم 40 تريليون دولار مقابل تريليوني دولار فقط للذهب."

وأضاف موضحًا:

"هيمنة الدولار في نهاية تلك الفترة ارتفعت من 27% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 57% من احتياطيات البنوك المركزية و80% من المعاملات المالية والتسعيرات. هيمنة الدولار ستكون هي الفرصة نفسها لإيثريوم، لأن كل شيء يتجه نحو الترميز."

نقاش "الهيمنة المقلوبة" يعود إلى الواجهة

وأوضح لي أن نقل الأصول إلى سلاسل الكتل، بما في ذلك الدولارات عبر العملات المستقرة والأسهم والعقارات، قد يكون ما يمنح إيثريوم تفوقًا على المدى الطويل، لكنه شدد على أن هذه الفكرة لا تزال "نظرية قيد العمل"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يزال مؤمنًا بقوة بيتكوين.

فكرة "الهيمنة المقلوبة" أي أن إيثريوم قد تتفوّق يومًا ما على بيتكوين من حيث القيمة السوقية تُطرح منذ سنوات، لكنها عادت بقوة في الأشهر الأخيرة.

في أغسطس الماضي، قال جوزيف لوين، مؤسس ConsenSys، إن "إيثريوم سترتفع بمقدار 100 مرة وستتفوّق على بيتكوين باعتبارها القاعدة النقدية الجديدة."

لكن في الوقت نفسه، رأى مؤسس Jan3 والمدافع عن بيتكوين سامسون مو أن "مستثمري إيثريوم سيعودون إلى بيتكوين بمجرد أن ترتفع أسعار ETH بدرجة كافية."

أما قبل ذلك، في أغسطس 2021، فقد صرّح نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة DeVere Group، بأن "صعود إيثريوم إلى قمة عالم التشفير يبدو أمرًا لا يمكن إيقافه."

وأضاف:

"إيثريوم تتفوّق على بيتكوين في كل شيء تقريبًا باستثناء السعر والشهرة."