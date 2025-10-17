إيثريوم تجذب أكثر من 16 ألف مطوّر جديد خلال 9 أشهر

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:47 مساءً - استقطب نظام إيثريوم (Ethereum) أكثر من 16,000 مطوّر جديد بين يناير وسبتمبر من هذا العام، وفقًا لمؤسسة إيثريوم التي استندت في بياناتها إلى شركة الأبحاث Electric Capital.

وجاءت سولانا (Solana) في المرتبة الثانية كأكثر الأنظمة جذبًا للمطورين الجدد، حيث انضم إليها أكثر من 11,500 مطوّر كتبوا أكوادًا ضمن منظومتها، إلا أن ممثلًا عن مؤسسة سولانا قال إن هذه البيانات قد تكون قديمة أو غير دقيقة.

أما بيتكوين (Bitcoin) فقد شهدت انضمام ما يقارب 7,500 مطوّر جديد خلال الفترة نفسها.

المصدر: Ethereum Foundation

إيثريوم تحتفظ بأكبر قاعدة مطوّرين نشطين

بهذه الأرقام، تظل منظومة إيثريوم موطنًا لأكبر قاعدة مطوّرين نشطين في عالم البلوكتشين، إذ تضم 31,869 مطوّرًا.

وفي المقابل، تأتي سولانا في المرتبة الثانية بـ 17,708 مطورين، تليها بيتكوين بـ 11,036 مطوّرًا.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بإيثريوم تشمل شبكة الطبقة الأولى (Layer 1) إلى جانب شبكات الطبقة الثانية (Layer 2) مثل Arbitrum وUnichain وOptimism وغيرها دون احتساب المطوّرين الذين يعملون على أكثر من شبكة داخل النظام نفسه مرتين.

نمو لافت في منظومة سولانا

على الرغم من تصدّر إيثريوم القائمة، فإن عدد المطوّرين بدوام كامل في منظومتها لم يرتفع سوى بنسبة 5.8% خلال العام الماضي و6.3% خلال العامين الماضيين.

أما سولانا، فقد شهدت قفزة قوية بلغت 29.1% خلال العام الماضي و61.7% خلال العامين الماضيين، وفقًا لأداة تتبع المطوّرين التي طوّرتها شركة Electric Capital.

جدل حول دقّة بيانات سولانا

قال جاكوب كريتش، رئيس قسم علاقات المطورين في مؤسسة سولانا، إن بيانات Electric Capital تُقلّل من العدد الحقيقي لمطوّري سولانا بنحو 7,800 مطوّر.

ودعا كريتش المطوّرين إلى تقديم مستودعاتهم على GitHub حتى يتمكّن نظام التتبع التابع لسولانا من تسجيل نشاطهم بدقة.

كما شكّك آخرون في دقة البيانات، مشيرين إلى أن بعض الشبكات جُمعت معًا بينما تم تجاهل شبكات أخرى رغم أنها تعمل جميعًا وفق بيئة Ethereum Virtual Machine المُرمز (EVM).

وقال مؤسس Nethermind، توماش ستانتشاك:

"يجب تجميع سلاسل EVM معًا، فالمطورون على بوليغون وBNB يمكنهم بوضوح إعادة استخدام معظم أدوات وأطر عمل EVM ذاتها."

هل الذكاء الاصطناعي يضخّم الأرقام؟

من جانبه، شكّك جارد واتس، رئيس شبكة Abstract في أستراليا، في الأرقام المعلنة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي (AI) قد يكون يُضخّم أعداد المطوّرين الجدد بسبب إدراج مستودعات الهاكاثونات ومشروعات التجربة التي لا يُعاد تحديثها.

وقال واتس:

"برأيي، هذه البيانات تتضمّن الكثير من الأكواد العشوائية ومشروعات الهاكاثون التي لا يلمسها أحد مجددًا... لا أظن أنني أستطيع تسمية مطوّر تشفير جديد بدأ هذا العام."