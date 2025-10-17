البنك المركزي في غانا يستهدف ديسمبر لإقرار لوائح تنظيم العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:47 مساءً - يهدف البنك المركزي في غانا (BoG) إلى إقرار لوائح تنظيم العملات المشفرة بحلول نهاية العام، في خطوة تأتي بعد أسبوع واحد فقط من تمرير كينيا قانونها الخاص لتنظيم القطاع.

قال جونسون أسياما، محافظ بنك غانا، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن يوم الخميس، إن البلاد أنجزت الكثير خلال الأشهر الأربعة الماضية من أجل إعداد البيئة التنظيمية وصياغة التشريعات اللازمة.

وأضاف:

"مشروع القانون في طريقه إلى البرلمان، ونأمل أنه قبل نهاية ديسمبر سنكون قادرين على تنظيم العملات المشفرة في غانا."

جونسون أسياما، محافظ بنك غانا، يأمل بإقرار اللوائح بحلول ديسمبر. المصدر: YouTube

القوانين مجرد الخطوة الأولى

كان بنك غانا قد حدّد سبتمبر 2024 موعدًا مبدئيًا لإقرار القوانين التنظيمية، كما أصدر مسودة إرشادات في أغسطس 2024 طلب من خلالها تعليقات الجمهور.

وأوضح أسياما أن هذه القوانين تمثل المرحلة الأولى فقط من العملية، مضيفًا أن القدرة على مراقبة تدفقات العملات المشفرة ستكون العامل الحاسم.

وقال:

"لذلك نحن نعمل على تطوير الخبرات والكوادر البشرية، وننشئ قسمًا جديدًا سيساعدنا في هذه المهمة. لم يعد بالإمكان تجاهل هذا المجال، ونحن نحاول جاهدين تنظيمه بالشكل المناسب."

وكان البنك المركزي قد اتخذ في البداية موقفًا حذرًا تجاه العملات المشفرة، محذرًا المواطنين من أنها ليست عملة قانونية، ومشددًا على ضرورة استخدام النقود المدعومة من البنك المركزي.

الطلب على العملات المشفرة يتزايد في غانا

رغم غياب الأطر التنظيمية حتى الآن، تُقدّر منصة Demandsage أن أكثر من 3 ملايين شخص في غانا أي ما يعادل نحو 8.9% من السكان البالغ عددهم 34 مليون نسمة يستخدمون العملات المشفرة بأشكال مختلفة.

وأشار أسياما إلى أن تزايد الإقبال على العملات المشفرة يعني أن السلطات لا يمكنها تجاهل هذا الواقع، مضيفًا:

"كمشرّعين، علينا أن نحاول فرض بعض الضوابط لمنع إساءة استخدام النظام."

كجزء من جهودها المستمرة، يدير البنك المركزي أيضًا بيئة اختبار رقمية (Digital Sandbox) تتيح لعدد محدود من الشركات تجربة حلول العملات المشفرة تحت إشراف منظم.

إمّا التنظيم أو التراجع

قال إسحاق سيمبسون، رئيس الاستشارات المالية وأسواق رأس المال في ستانبيك بنك غانا، في يوليو الماضي:

"القطار الرقمي غادر المحطة، وغانا بحاجة إلى التحرك بسرعة لتنظيم السوق أو ستتخلف عن الركب."

وأضاف:

"نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا ورواندا سبقتنا بأشواط إذ بدأت في اختبار عملاتها الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وإطلاق بورصات مشفرة منظمة، ومنح تراخيص للأصول الرقمية، وجذب رؤوس الأموال العالمية في هذا المجال. أمام غانا خياران: إما أن تقود أو تُستبعَد."

واختتم قائلًا:

"الجمود بحد ذاته سياسة، وحاليًا هذا الجمود يكلّفنا كثيرًا: خسارة الإيرادات الضريبية، وتزايد تدفقات رأس المال غير المشروعة، وكبح الابتكار، ونمو اقتصاد رقمي يقوده الشباب خارج نطاق سيطرة الدولة."