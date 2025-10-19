مشروع “Hyperliquid” يقود سوق إعادة شراء العملات الرقمية في 2025

يتصدر مشروع “Hyperliquid” عمليات إعادة شراء العملات الرقمية في 2025، حيث خصص المشروع 644.64 مليون دولار من إيراداته لإعادة شراء عملات HYPE، وهو ما يمثل 46% من إجمالي إنفاق السوق على هذه العمليات، حيث أن هذا الرقم يفوق ما أنفقته تسع مشاريع أخرى مجتمعة.

حتى الآن، أُعيد شراء 21.36 مليون HYPE، بما يعادل 2.1% من إجمالي العرض، بمتوسط شهري 65.5 مليون دولار، وسعر شراء بلغ 30.18 دولار للعملة.

في المقابل، نفّذت “LayerZero” عملية واحدة في سبتمبر بقيمة 150 مليون دولار، استحوذت بها على 5% من عملات ZRO، بسعر 3.00 دولار، بينما أنفقت Pump.fun منذ يوليو 138.17 مليون دولار، بمتوسط شهري 40.47 مليون دولار، رغم أن العملات التي أعيد شراؤها كانت بخسارة وذلك بعد انهيار السوق في أكتوبر.

مشاريع أخرى مثل Raydium، Rollbit، Bonk، Sun، وWOO ساهمت كذلك في المشهد، وسط توجه متصاعد لإعادة الشراء كأداة لتحفيز القيمة والمشاركة.

إجمالي عمليات إعادة الشراء في 2025 تجاوز 1.4 مليار دولار، مع متوسط إنفاق شهري بلغ 146 مليون دولار.

تسارع الإنفاق في النصف الثاني من العام، وقفز في يوليو بنسبة 85%.

وحتى منتصف أكتوبر، وصل الإنفاق إلى 89 مليون دولار، ما يشير إلى استمرار الزخم في هذا الاتجاه.

