تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - كيفن أوليري: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه جلب قهوتك من ستاربكس... إلا إذا استعان بتقنية البلوكشين

قال المستثمر الملياردير كيفن أوليري إن الذكاء الاصطناعي والبلوكشين سيقودان “الثورة التجارية التالية”، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح قادرًا على تنفيذ عمليات شراء بالتجزئة بشكل ذاتي، بينما تتولى تقنية البلوكشين جانب إتمام المدفوعات الرقمية.

وفي مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق نشره على منصة X يوم السبت، أوضح مقدم برنامج Shark Tank المشارك أن البلوكشين سيدعم موجة جديدة من المعاملات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من الطلبات في Walmart وTarget إلى مطاعم البرغر والمقاهي:

"كل ما عليك فعله هو التحدث إلى هاتفك وقول: أريد لاتيه خالي الدسم بحجم طويل، وسأكون هناك خلال 90 ثانية. هذا كل شيء."

وأضاف أوليري موضحًا:

"يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل موقعك، ويحدد المتجر الأقرب إليك، ثم يستخدم البلوكشين لإتمام عملية الدفع الرقمية لتلك القهوة التي طلبتها."

وتابع:

"النظام يعرف هويتك مسبقًا، لذلك عندما تدخل المتجر، سيكون اسمك ظاهرًا لدى البائع."



AI is about to collide with blockchain and change everything. Imagine ordering your coffee by voice, AI finds the café, and blockchain processes your payment instantly.



That’s the next revolution in business. Faster, smarter, fully on-chain. The question is: who builds it… pic.twitter.com/IWyTgY2tga — Kevin O'Leary aka Mr. Wonderful (@kevinolearytv) October 19, 2025

"مستر وندرفول" لا يزال يبحث عن الحل المثالي

مع ذلك، أشار أوليري إلى أنه لم يجد بعد حلاً تقنيًا قادرًا على معالجة ملايين المعاملات بالتجزئة في الوقت نفسه وبتكلفة منخفضة.

وأوضح أن الأنظمة الحالية مثل إيثريوم غير قادرة على أداء ذلك لأنها ترتب المعاملات بشكل خطي، ما يؤدي إلى تأخير وارتفاع في الرسوم أثناء فترات الازدحام.

وقال:

"الأمر يشبه طريقًا سريعًا يؤدي إلى بوابة رسوم للتحقق من المعاملة، وعندما يزداد عدد السيارات على الطريق، تتكدس كلها عند البوابة."

وأضاف:

"لا نمتلك بعد التقنية القادرة على تحقيق ما وصفته، على الأقل باستخدام الأنظمة الحالية."

ومع ذلك، توجد بالفعل حلول تستجيب لهذه المشكلة، تُعرف باسم الرسوم البيانية الموجهة اللادورية، والتي تُعالج المعاملات بطريقة تشبه الشبكة العنكبوتية بدلًا من تجميعها في كتل متسلسلة.

ومن بين المشاريع التي تستخدم هذه البنية Hedera وNano، إلا أن قاعدتها من المستخدمين لا تزال محدودة مقارنةً بسلاسل كبرى مثل إيثريوم وسولانا.

وقال أوليري إنه يبحث عن أول مشروع ينجح في تحقيق ذلك على نطاق واسع، مضيفًا:

"إنها فرصة مهنية مذهلة، لأن شركات مثل Walmart وTarget وسلاسل المطاعم تحتاج إلى ملايين المعاملات اليومية، كلها مستقلة، وتحدث في الوقت ذاته."

ومن المفارقات أن أوليري نفسه انتقد العام الماضي الأشخاص الذين ينفقون 5.50 دولارات على القهوة و15 دولارًا على السندويشات، قائلًا إنهم يمكنهم إعدادها في المنزل بجزء بسيط من التكلفة.

الذكاء الاصطناعي العامل بالوكالة (Agentic AI) يساعد الناس يوميًا

يُستخدم الذكاء الاصطناعي العامل بالوكالة (Agentic AI) بالفعل في مساعدة الناس في مهامهم اليومية، من البحث وطلب المنتجات إلى التذكير بالمشتريات.

وقال كايل أوكاموتو، الرئيس التقني لشركة البنية التحتية اللامركزية Aethir، في حديثه لـ Cointelegraph، إن زوجته ابتكرت نظام ذكاء اصطناعي وكيل لتذكيرها بموعد شراء المواد الغذائية.

وأضاف:

"هي تتحدث بانتظام مع وكيلها وتقول مثلاً: أنا نفد عندي الحليب، فيتتبع ذلك ويخبرها لاحقًا: عادةً تنفد منك علبة الحليب كل سبعة إلى ثمانية أيام، لم تخبريني بعد، لكن ربما يجب أن نضيف الحليب إلى قائمة التسوق."

وأشار أوكاموتو إلى أن وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بزوجته يصنّف المنتجات عبر متاجر Target وWhole Foods وAmazon، ويتتبع العروض الترويجية والخصومات تلقائيًا.

وقال:

"أحيانًا يكون سعر زبادي الأطفال أرخص بدولار في Target مقارنةً بـ Whole Foods بسبب التخفيضات. هي لا ترغب في تفقد كل المواقع بنفسها، لذا ينجز الوكيل ذلك ويرسل لها إشعارات الأسعار."

وبحسب أوليري، كل ما ينقص الآن هو حل قائم على البلوكشين قادر على معالجة جانب الدفع في هذه العمليات الذكية.