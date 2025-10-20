مطوّر في إيثريوم يحذر.. تغلغل الشركات قد يفسد روح الشبكة

تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - حذر مطوّر إيثريوم فيديريكو كارّوني من أن تزايد نفوذ الشركات الكبرى مثل Paradigm داخل منظومة إيثريوم قد يشكّل ما وصفه بـ"مخاطر الذيل" (Tail Risk) على النظام البيئي بأكمله.

وفي منشور له يوم الأحد على منصة X، قال المطوّر المعروف باسم “Fede’s intern” إن شركة Paradigm، رغم مساهمتها في إنشاء "أشياء قيّمة للمجتمع"، إلا أن نفوذها المتزايد مقلق، لأن أهدافها النهائية مدفوعة بالربح والنفوذ لا بالمبادئ التي قامت عليها إيثريوم.

"قلت خلال العامين الماضيين إن نفوذ @paradigm داخل منظومة إيثريوم قد يتحول إلى خطر حقيقي على النظام البيئي. وأعتقد أن ذلك سيتضح للجميع أكثر في الأشهر القادمة."

المصدر: Federico Carrone

وأوضح كارّوني أن توظيف Paradigm لعدد من الباحثين الأساسيين في إيثريوم وتمويلها لمكتبات مفتوحة المصدر “حرجة لعمل الشبكة” قد يبدو إيجابيًا على السطح، لكنّه مقلق لأولئك الذين يرون أن إيثريوم تمثل حركة فلسفية وسياسية أكبر من أي شركة.

Paradigm تتوسع داخل منظومة إيثريوم

قامت Paradigm على مدار السنوات الماضية بعدة استثمارات ومشاريع مرتبطة بإيثريوم، من أبرزها تطوير برنامج Reth المبني بلغة Rust لدعم تطوير إيثريوم.

وفي خطوة أحدث، أعلنت Paradigm عن احتضانها مشروع Tempo وهو بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer-1) بالتعاون مع عملاق التكنولوجيا المالية Stripe.

وما يزال المشروع قيد التطوير، وسيُركّز على المدفوعات والعملات المستقرة، مع تحكم Stripe الفعلي في الشبكة، ما يجعله يتناقض جذريًا مع روح اللامركزية والانفتاح التي تميز إيثريوم.

خطر هيمنة الكيانات المركزية

تتمحور مخاوف كارّوني حول التباين بين أهداف الكيانات اللامركزية وتلك المركزية، والخطر المتمثل في منح أي صندوق استثماري وليس Paradigm فقط نفوذًا مفرطًا داخل منظومة إيثريوم.

وقال:

"يجب على إيثريوم أن تكون حذرة للغاية من تطوير تبعية تقنية عميقة تجاه صندوق استثماري يلعب أوراقه بطريقة استراتيجية."

وأضاف:

"عندما تكتسب الشركات نفوذًا مفرطًا داخل مشاريع مفتوحة المصدر، تبدأ الأولويات بالانحراف بعيدًا عن رؤية المجتمع طويلة المدى، وتتجه نحو الحوافز المؤسسية. وهنا يبدأ الاختلال الحقيقي."

وأشارت Cointelegraph إلى أنها تواصلت مع Paradigm للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

كارّوني دعا إلى إيجاد توازن مضاد في منشور لاحق. المصدر: Federico Carrone

لمحة عن استثمارات Paradigm في الكريبتو

تُعد Paradigm شركة استثمارية في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، أسسها عام 2018 كلٌّ من فريد إيرشام (المؤسس المشارك لـ Coinbase) ومات هووانغ (الشريك السابق في Sequoia Capital).

استثمرت الشركة على نطاق واسع في السوق، شاملةً التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وأمن البلوكتشين والبنية التحتية والشركات الناشئة.

بعض استثمارات Paradigm. المصدر: Paradigm

وفي إعلانها عن مشروع Tempo في سبتمبر الماضي، أوضحت Paradigm أن هدفها هو دفع تبنّي تقنيات الكريبتو إلى الأمام من خلال مزيج من الاستثمار والتطوير والبحث العلمي.

وقالت في بيانها:

"هذا النهج يساعدنا على فهم نقاط الاحتكاك والفرص، ويبقينا قريبين من حدود الممكن في عالم الكريبتو."

وعلاوة على استثماراتها المالية، أظهرت Paradigm التزامًا واضحًا تجاه مجتمع الكريبتو عبر مبادرات مثل تقديم مذكرة دعم قانونية لمؤسس Tornado Cash، رومان ستورم، وتعيين المحقق الشهير ZachXBT مستشارًا لدعم الأبحاث وحماية الشركات الناشئة التي تمولها.