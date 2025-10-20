أندرو كومو يطرح خطة عودة مدعومة بالكريبتو في حملته لرئاسة بلدية نيويورك

تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - يبدو أن أندرو كومو، حاكم نيويورك السابق، يراهن بقوة على العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي كجزء من محاولته للعودة إلى الساحة السياسية عبر الترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

ووفقًا لما ذكرته إلينور تيريت، مقدمة برنامج Crypto in America، يوم السبت، يخطط كومو لجعل نيويورك "المركز العالمي للمستقبل" من خلال تنسيق المبادرات عبر قطاعات البلوكشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية، وتحديث الطريقة التي تتبنى بها المدينة الابتكارات التكنولوجية.

وقالت تيريت إن الخطة تشمل إنشاء منصب جديد باسم "رئيس قسم الابتكار" لجذب المزيد من الاستثمارات والوظائف وتعزيز بيئة الابتكار في المدينة.

كما أوضحت أنه سيتم تشكيل مجلس للابتكار يضم ثلاث لجان استشارية واحدة للكريبتو وأخرى للذكاء الاصطناعي وثالثة للتقنيات الحيوية لتقديم المشورة حول تبنّي التقنيات الجديدة، وتطوير القوى العاملة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام هذه الصناعات الناشئة.

المصدر: Eleanor Terrett

سبق لكومو أن تعامل مع قطاع العملات المشفرة، إذ قدّم استشارات لمنصة التداول OKX خلال تحقيق فدرالي أسفر عن اعتراف المنصة بارتكاب مخالفات ودفعها غرامات تتجاوز 500 مليون دولار.

وفي حال فاز كومو بمنصب العمدة ونفّذ خططه المعلنة، فقد تشهد مدينة نيويورك تحولًا من سياسة الرقابة الصارمة إلى نهج أكثر تشجيعًا للابتكار المالي، مما يساعدها على استقطاب المواهب وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة الكريبتو.

نيويورك... جسر بين التمويل التقليدي والكريبتو

يمكن لهذه الخطوة أيضًا أن تعزز الجسر بين التمويل التقليدي (TradFi) والكريبتو، وتجلب تدفقات رأسمالية أكبر إلى السوق الرقمية، نظرًا لأن وول ستريت تضم أكبر تركّز لرأس المال في العالم.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لكل من بورصتي نيويورك (NYSE) وناسداك (Nasdaq) أكثر من 30 تريليون دولار، متفوقتين بفارق كبير على بورصة شنغهاي التي تأتي في المرتبة الثالثة بقيمة تقارب 8 تريليونات دولار.

من جانبه، اتخذ العمدة الحالي إريك آدامز خطوات فعلية لدعم التحول الرقمي، إذ أعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس أول مكتب بلدي للأصول الرقمية وتقنيات البلوكشين في الولايات المتحدة.

وقال مكتبه في بيان رسمي:

"سيعمل المكتب على تعزيز الاستخدام المسؤول للأصول الرقمية وتقنيات البلوكشين، وتوسيع الفرص الاقتصادية لسكان نيويورك، وجذب المواهب العالمية، وترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي للابتكار المالي والتكنولوجي."

كومو يواجه منافسين مناهضين للتقنية

كان آدامز قد انسحب من سباق الترشح لولاية ثانية الشهر الماضي تحت ضغط سياسي متزايد، ما فتح الباب أمام كومو لمنافسة كل من الديمقراطي المعارض للتكنولوجيا زهران ممداني والجمهوري كيرتس سليا. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 4 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر ممداني المرشح الأوفر حظًا للفوز، إذ يتصدر معظم استطلاعات الرأي وفق بيانات نيويورك تايمز.

ورغم أن ممداني لم يعلن موقفًا واضحًا من العملات المشفرة، فإن سياساته توصف بأنها أكثر يسارية من الخط العام للحزب الديمقراطي.

وقد واجه ممداني انتقادات من بعض قادة صناعة الكريبتو، بينهم تايلر وينكلفوس، الرئيس التنفيذي لشركة Gemini، الذي علّق على صعود ممداني قائلًا:

"يبدو أن الأمور في نيويورك ستسوء قبل أن تتحسن."