هونغ كونغ تمضي قدما في سوق العملات المستقرة بينما بكين تُعرب عن قلقها

تواصل هونغ كونغ دفع جهودها في مجال العملات المستقرة رغم تنامي القلق في بكين إزاء توسع هذا القطاع الخاضع للقطاع الخاص.

شاركت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) الأسبوع الماضي في ندوة نظمتها رابطة مديري الصناديق في هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى، بهدف تعزيز الوعي بالامتثال التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية.

في المقابل، أوقفت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى — بما في ذلك Ant Group وJD.com — خططها لإطلاق عملات مستقرة في هونغ كونغ، بعد توجيهات من بنك الشعب الصيني وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين بوقف أي مبادرات مشابهة.

ويعكس هذا التوجيه حذر بكين المتزايد من العملات الرقمية الصادرة عن شركات خاصة، في ظل سعيها للحفاظ على رقابتها المالية الصارمة.

تركيز على إدارة الصناديق الرمزية:

ألقى “إريك ييب”، المدير التنفيذي للوسطاء في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، كلمة أمام أكثر من 150 مشارك من المتخصصين في الأصول الرقمية والخبراء القانونيين وممثلي الصناديق الاستثمارية.

ناقشت الندوة مواضيع متعددة، أبرزها إدارة المخاطر، والرقابة التنظيمية، والتحديات التقنية المرتبطة بصناديق الأصول الرمزية.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز قدرات الامتثال الفني والتنظيمي داخل القطاع المالي، إلى جانب تبني تقنيات البلوكشين الحديثة في إدارة الصناديق.

هونغ كونغ كمختبر تنظيمي:

تسعى هونغ كونغ لتصبح مركز عالمي للأصول الرقمية والمنتجات الرمزية، إذ أطلقت في 1 أغسطس 2025 نظام ترخيص رسمي لمُصدري العملات المستقرة، في خطوة تُعزز شفافية السوق وثقة المستثمرين.

ويُنظر إلى المدينة كمختبر تنظيمي يخضع لمراقبة دقيقة من البرّ الرئيسي، لا سيما في ظل حظر الصين الكامل للعملات المشفرة منذ عام 2021.

حيث تتبنى الصين نهج أكثر تدرج في التعامل مع العملات الرقمية، من خلال السماح بمساحة محدودة للعملات المستقرة المدعومة بالنقد الورقي بهدف دعم تدويل الرنمينبي (RMB) في المعاملات عبر الحدود.

