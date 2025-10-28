انطلاق فعاليات مؤتمر Blockchain Life في دبي وسط حضور كثيف واهتمام عالمي

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر Blockchain Life في مدينة دبي، وسط أجواء تنظيمية احترافية ومشاركة دولية واسعة من رواد صناعة العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين.

وقد تميز اليوم الأول بأجوائه المفعمة بالحيوية والابتكار، حيث أبدع القائمون على الحدث في إنشاء بيئة مختلفة عن سائر الفعاليات المشابهة، من خلال تنظيم دقيق، وإدارة سلسة، ومساحات تفاعلية تسمح بتبادل المعرفة والخبرات.

ومن أبرز ما ميز المعرض المصاحب للمؤتمر هو الحضور القوي للشركات الناشئة، التي استعرضت حلول متنوعة تتراوح بين مشاريع التعدين، ومحافظ رقمية ذكية، وبطاقات دفع بالكريبتو، بالإضافة إلى منصات تداول جديدة تسعى لإعادة تعريف تجربة المستخدم.

وقد انضم إلى هذه الشركات الطموحة نخبة من اللاعبين الكبار في الصناعة، الذين لا يحتاجون إلى تعريف، مما أتاح للمشاركين فرصة نادرة للاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات تحت سقف واحد.

أبرز النقاشات والجلسات التي شهدها اليوم الأول:

انطلقت فعاليات اليوم بجلسة افتتاحية تبعتها سلسلة من الكلمات الرئيسية والنقاشات المتخصصة التي جمعت نخبة من الشخصيات المؤثرة في المجال:

10:00 – كلمة افتتاحية

Sergei Khitrov، مؤسس Listing.Help، وJets.Capital، ومنظم Blockchain Life، تحدث عن توقعاته للستة أشهر القادمة في عالم الكريبتو، مشيرا إلى علامات على نضوج السوق وظهور فرص جديدة رغم التقلبات.

Sergei Khitrov، مؤسس Listing.Help، وJets.Capital، ومنظم Blockchain Life، تحدث عن توقعاته للستة أشهر القادمة في عالم الكريبتو، مشيرا إلى علامات على نضوج السوق وظهور فرص جديدة رغم التقلبات. 10:25 – كلمة رئيسية

Frederik Gregaard، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Cardano Foundation، تناول موضوع “الذكاء اللامركزي” والتقاطع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين في تشكيل اقتصاد المستقبل.

Frederik Gregaard، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Cardano Foundation، تناول موضوع “الذكاء اللامركزي” والتقاطع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين في تشكيل اقتصاد المستقبل. 10:45 – نقاش: DEX مقابل CEX

حلل هذا النقاش تطور البنية التحتية للتداول، بمشاركة قيادات من KuCoin، MEXC، Bybit، وOKX، حيث ناقشوا تحديات المنصات المركزية واللامركزية والتقنيات التي تُعيد تشكيل ساحة التداول.

حلل هذا النقاش تطور البنية التحتية للتداول، بمشاركة قيادات من KuCoin، MEXC، Bybit، وOKX، حيث ناقشوا تحديات المنصات المركزية واللامركزية والتقنيات التي تُعيد تشكيل ساحة التداول. 11:20 – نقاش: البلوكشين في سلاسل الإمداد والمؤسسات

بمشاركة ممثلين من Amazon Web3, DMCC، وTech Valley، تم تسليط الضوء على التطبيقات العملية لتقنية البلوكشين في القطاع المؤسسي، والتحديات القانونية والتنفيذية.

بمشاركة ممثلين من Amazon Web3, DMCC، وTech Valley، تم تسليط الضوء على التطبيقات العملية لتقنية البلوكشين في القطاع المؤسسي، والتحديات القانونية والتنفيذية. 11:55 – كلمة رئيسية

Reeve Collins، أحد مؤسسي التيثر، استعرض مستقبل العملات الرقمية المستقرة، ودورها في تسريع تبني العملات الرقمية في الحياة اليومية.

Reeve Collins، أحد مؤسسي التيثر، استعرض مستقبل العملات الرقمية المستقرة، ودورها في تسريع تبني العملات الرقمية في الحياة اليومية. 12:15 – نقاش: العملات الرقمية للبنوك المركزية مقابل الكريبتو

نقاش ثري قاده Frederik Gregaard وممثلون عن XBTO، ناقش التحديات والفرص التي تطرحها عملات البنوك المركزية الرقمية على النظام المالي اللامركزي.

نقاش ثري قاده Frederik Gregaard وممثلون عن XBTO، ناقش التحديات والفرص التي تطرحها عملات البنوك المركزية الرقمية على النظام المالي اللامركزي. 13:30 – نقاش: FOMO وFUD وعلم نفس المستثمر

شهد تفاعل كبير من الجمهور، بمشاركة شخصيات مؤثرة مثل Carl Runefelt، Davinci Jeremie، وChris MMCrypto، الذين ناقشوا كيف تؤثر العوامل النفسية على قرارات المستثمرين في سوق عالي التقلب.

شهد تفاعل كبير من الجمهور، بمشاركة شخصيات مؤثرة مثل Carl Runefelt، Davinci Jeremie، وChris MMCrypto، الذين ناقشوا كيف تؤثر العوامل النفسية على قرارات المستثمرين في سوق عالي التقلب. 15:00 – نقاش: Stablecoins والمصارف التقليدية

بحضور ممثلين من Mastercard، Trust Wallet، وBingX، تناول النقاش الجسر المحتمل بين التمويل التقليدي والعملات المستقرة.

بحضور ممثلين من Mastercard، Trust Wallet، وBingX، تناول النقاش الجسر المحتمل بين التمويل التقليدي والعملات المستقرة. 16:30 – نقاش: تأمين الأصول الرقمية

قدم خبراء من WalletConnect، Taiko، وRedStone استراتيجيات الحماية، وأبرز الثغرات الأمنية التي يجب على المستخدمين والمطورين الحذر منها.

قدم خبراء من WalletConnect، Taiko، وRedStone استراتيجيات الحماية، وأبرز الثغرات الأمنية التي يجب على المستخدمين والمطورين الحذر منها. 17:05 – نقاش: الذكاء الاصطناعي في البلوكشين

شارك فيه متخصصون من SingularityNET، ASCN.ai، وTech Valley، وتمحور حول التكامل المحتمل بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة اللامركزية في معالجة البيانات على نطاق واسع.

شارك فيه متخصصون من SingularityNET، ASCN.ai، وTech Valley، وتمحور حول التكامل المحتمل بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة اللامركزية في معالجة البيانات على نطاق واسع. 17:50 – نقاش ختامي: مدفوعات الكريبتو في الإمارات

بقيادة Sunil Sharma ومشاركة Khalifa AlShehhi من وزارة الاقتصاد والسياحة، ناقش الحاضرون مستقبل الدفع الرقمي في دولة الإمارات والتحديات التنظيمية المرتبطة به.

هذا التنوّع في المحتوى والحوارات، إضافة إلى الحضور المؤسساتي والتقني القوي، يعكس الأهمية المتزايدة التي تحتلها دبي كمركز عالمي لصناعة البلوكشين والكريبتو، ويجعل من Blockchain Life 2025 حدث محوري لرسم ملامح المستقبل الرقمي.