لاعبو التمويل اللامركزي يطلقون تحالفًا للدفاع عن شبكة الإيثريوم أمام صناع القرار

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - تعاون عدد من كبار الجهات الفاعلة في نظام الإيثريوم لإطلاق تحالف الدعوة لبروتوكول الإيثريوم (EPAA)، وهو مبادرة تهدف إلى تنسيق الجهود السياسية والتواصل مع صناع السياسات لزيادة الوعي بالإيثريوم والتقنيات اللامركزية.

أُعلن عن تأسيس التحالف يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الهدف من إنشائه هو مواجهة التأثير المفرط للكيانات المركزية في صناعة العملات المشفرة على صناع القرار.

وجاء في بيان التحالف:

“هذا الخلل في التوازن أدى في كثير من الأحيان إلى سوء فهم أو تجاهل المبادئ والتقنيات التي تقوم عليها البنية التحتية على السلسلة (on-chain).”

يضم التحالف عددًا من الأسماء البارزة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، من بينها Aave Labs، وAragon، وCurve، وLido Labs Foundation، وSpark Foundation، وThe Graph Foundation، وUniswap Foundation.

وأوضح التحالف:

“معًا، نحمي أكثر من 100 مليار دولار من الأصول من خلال بروتوكولات مفتوحة وغير وصائية تعمل دون وسطاء. وبالاستفادة من خبراتنا التقنية والعملية، سندافع عن حلول قائمة على السلسلة للتحديات التنظيمية.”

المصدر: EPAA

حظي التحالف أيضًا بدعم من مؤسسة الإيثريوم، حيث صرّح المدير التنفيذي المشارك توماش ك. ستانتشاك بأن المؤسسة تدعم هذا “الجهد التنسيقي الذي تقوده المجتمع للدعوة والدفاع عن النظام البيئي للإيثريوم.”

موازنة الجهود السياسية في واشنطن

شهدت الدورة الانتخابية السابقة في الولايات المتحدة تشكيل أكبر لجنة عمل سياسي في قطاع العملات المشفرة تحت اسم Fairshake، أسسها كل من a16z وCoinbase وRipple.

وقد جمعت اللجنة نحو 260 مليون دولار لدعم جهودها في التأثير السياسي، وأنفقت ما يقرب من 195.8 مليون دولار، وفق بيانات OpenSecrets.

ومع المكانة الوازنة لمشاركي EPAA، من المتوقع أن يمتلك التحالف الموارد اللازمة لدعم مبادراته السياسية والمساهمة في صياغة السياسات التنظيمية المتعلقة بالإيثريوم.

حدد التحالف أربع آليات رئيسية للتفاعل مع صناع القرار:

تقديم الخبرة التقنية المتخصصة. إعداد موارد عملية لتبسيط المعلومات التقنية. تنسيق التواصل الاستراتيجي لتوسيع نطاق الرسائل. تحديد مجالات الاهتمام التقني المشترك.

تطورات متواصلة في نظام الإيثريوم

يشهد نظام الإيثريوم توسعًا مستمرًا من خلال مبادرات جديدة لتحسين مجالات مثل التواصل، والعلامة التجارية، والتطوير، والتنسيق، واستقطاب المستخدمين الجدد.

ففي وقت سابق من نوفمبر، أعادت مؤسسة الإيثريوم تصميم برنامج المنح الخاص بها ليتبع نهجًا أكثر انتقائية مقارنة بالنظام السابق القائم على التقديم المفتوح.

وفي نهاية أكتوبر، أطلقت المؤسسة موقع institutions.ethereum.org كجزء من جهودها لتسهيل دمج المؤسسات الكبرى في منظومة الإيثريوم.