استثمارات صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين تُظهر مؤشرات على التعافي وسط عودة شهية المخاطرة

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 01:45 مساءً - تشير استثمارات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبطة بالبيتكوين إلى بوادر انتعاش، في إشارة إلى عودة شهية المخاطرة بعد الانهيار القياسي لسوق العملات المشفرة في أوائل أكتوبر.

فقد سجلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات صافية تراكمية بلغت 524 مليون دولار يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى يومي منذ 7 أكتوبر، وفقًا لبيانات Farside Investors.

ويُعد هذا الرقم أعلى تدفق تراكمي منذ انهيار سوق العملات المشفرة في 10 أكتوبر، والذي وجه ضربة قوية لشهية المستثمرين في قطاع الكريبتو.

تُعتبر التدفقات اليومية الإيجابية مؤشرًا مطمئنًا لحاملي البيتكوين (BTC)، إذ شكّل كلٌّ من استثمارات صناديق المؤشرات ومشتريات شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور المحركين الرئيسيين للطلب على البيتكوين خلال العام، بحسب كي يونغ جو، مؤسس ومدير منصة CryptoQuant لتحليلات السوق.

تدفقات صناديق ETF للبيتكوين بالدولار الأمريكي (بالملايين). المصدر: Farside Investors

وجاء هذا الارتفاع في الطلب من مشتري صناديق المؤشرات بعد يوم واحد من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير حزمة تمويل جديدة تقرّب الكونغرس خطوة من إنهاء الإغلاق الحكومي. ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي في مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم، بحسب تقرير CBS News الصادر يوم الثلاثاء.

المتداولون الكبار يراهنون على مزيد من الصعود

أدى هذا التطور إلى إعادة تموضع استثماري نحو الاتجاه الصعودي بين أبرز المتداولين المعروفين بـ”الأموال الذكية”، وفق بيانات منصة Nansen لتحليلات البلوكشين.

أهم مراكز العقود الدائمة للمتداولين الأذكياء على Hyperliquid. المصدر: Nansen

أضاف المتداولون الأذكياء أكثر من 8.5 ملايين دولار من مراكز الشراء الصافية على البيتكوين خلال 24 ساعة، ما يعكس تصاعد التفاؤل في السوق. ومع ذلك، ما زالوا يحتفظون بصافي مراكز بيع بقيمة 202 مليون دولار على منصة Hyperliquid اللامركزية، وفقًا لـNansen.

المحللون يرون التصحيح الحالي “صحيًا” رغم مخاوف المستثمرين الأفراد

ورغم مخاوف المستثمرين الأفراد من نهاية الدورة الصاعدة، فإن تصحيح البيتكوين الحالي لا يزال ضمن نطاق “صحي” يساعد على إعادة ضبط الرافعة المالية و”تمهيد الطريق لعودة المستثمرين المؤسسيين”، بحسب لاسي زانغ، المحللة البحثية في Bitget Wallet، في تصريحها لموقع Cointelegraph.

وأضافت:

“الأنظار تتجه إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في 13 نوفمبر، لكن استمرار تأخر البيانات الحكومية بسبب الإغلاق يزيد من حالة عدم اليقين.”

وترى زانغ أن تباطؤ بيانات التضخم قد يخفف المخاوف الجيوسياسية ويفتح الباب أمام انتعاش مدفوع بالسيولة لأكبر عملة مشفرة في العالم.

تدفقات صناديق البيتكوين تشير إلى نهاية “مرحلة تقليل المخاطر”

وفي الوقت نفسه، تشير التدفقات المستمرة إلى صناديق البيتكوين إلى أن مرحلة تقليل المخاطر لدى المستثمرين المؤسسيين قد تقترب من نهايتها، مع عودة الطلب على الأصول الرقمية بعد الانهيار الأخير.

كانت صناديق البيتكوين قد شهدت تدفقات خارجة يومية تجاوزت 700 مليون دولار عقب انهيار أكتوبر، وهو ما وصفته منصة Glassnode في منشور على منصة X يوم الثلاثاء بأنه “مرحلة عامة لتقليل المخاطر بين المستثمرين في صناديق ETF”.

أما بالنسبة لصناديق العملات المشفرة الأخرى، فقد سجلت صناديق الإيثريوم (ETH) تدفقات خارجة بقيمة 107 ملايين دولار يوم الثلاثاء، في حين واصلت صناديق سولانا (SOL) سلسلة مكاسبها الممتدة لـ11 يومًا بتدفقات إيجابية بلغت 8 ملايين دولار، وفقًا لـFarside Investors.