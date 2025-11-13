Canary Capital تتقدّم بطلب لإطلاق صندوق MOG ETF وترفع سعر عملة الميم قليلة الشهرة

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - تقدّمت شركة Canary Capital بطلب لإطلاق صندوق مؤشّر متداول في البورصة (ETF) يتتبّع سعر عملة الميم Mog Coin، ما ساهم لفترة وجيزة في رفع سعر هذا التوكن غير المعروف نسبيًا.

وفي ملف تنظيمي قُدِّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الأربعاء، قالت Canary إن صندوقها سيحتفظ بعملة Mog Coin المُرمزة (MOG)، التي وصفتها بأنها عملة ميم “مرتبطة بميم الإنترنت ’Mog‘.”

وذكرت الشركة في ملفها: “نظرًا لارتباطها بثقافة ميم ’Mog‘ وبعلامتها القائمة على المجتمع، يرى البعض أن MOG تمثّل بيانًا ثقافيًا وقطعة رقمية قابلة للاقتناء.”

وقد أغرقت شركات إدارة الأصول هيئة الـ SEC بطلبات لإطلاق صناديق ETF مرتبطة بتوكنات رقمية ذات طابع مضاربي متزايد، بعد أن اعتمدت الهيئة في سبتمبر معايير إدراج عامة لصناديق المؤشرات خفّضت العوائق أمام إطلاق منتجات تشفير جديدة.

ارتفاع MOG بعد طلب ETF

تبلغ قيمة Mog Coin أجزاء بسيطة من السنت، وانخفضت بأكثر من 80% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. لكن ملف Canary أدى إلى ارتفاع سريع في السعر قبل أن يستقر على مكاسب بلغت 5.5% خلال اليوم الماضي.

سعر Mog Coin خلال اليوم الماضي شهد قفزة مع تقديم طلب Canary لصندوق ETF. المصدر: Nansen

وكانت القيمة السوقية للتوكن أقل من 140 مليون دولار صباح الأربعاء، قبل أن ترتفع إلى ذروة تجاوزت 169.5 مليون دولار بعد تقديم ملف Canary. وقد استقرت لاحقًا عند 146.3 مليون دولار.

وتُظهر بيانات Nansen أن التوكن أُطلق في يوليو 2023، وأن نحو 39 ألف محفظة فقط تحتفظ بـ MOG، بينما يسيطر أكبر 100 حامل للتوكن على 53% من إجمالي المعروض.

وقالت Canary إن المروّجين والمجتمع المحيط بـ MOG “لم يعلنوا عن أي استخدام قائم على البلوكشين للتوكن يتجاوز العلامة التجارية والارتباطات الثقافية.”

وأضافت أنه “لا يوجد أي ضمان بأن مثل هذه الاستخدامات أو الفوائد ستتحقق، أو بأن الزخم الثقافي المحيط بـ MOG سينمو أو يستمر على مدى أي فترة زمنية.”

وأشارت Canary أيضًا إلى أن الصندوق قد يضطر للاحتفاظ بما يصل إلى 5% من أصوله على شكل إيثر (ETH) لتغطية رسوم المعاملات على الشبكة، كون MOG توكنًا أصليًا عليها.

الـ SEC تستعد لمراجعة صناديق التشفير المضاربية

تقدّمت Canary بطلب لإطلاق مجموعة من صناديق ETF التي تتتبّع عملات بديلة، من بينها صندوق يتتبّع SEI التوكن الأصلي لشبكة Sei وصندوق لعملة Official Trump المُرمزة (TRUMP)، عملة الميم الخاصة بالرئيس دونالد ترامب.

وفي الشهر الماضي، أطلقت الشركة صناديق ETF مرتبطة بعملتي Hedera المُرمزة (HBAR) وLitecoin المُرمزة (LTC)، بينما قد يُطرح صندوقها لعملة XRP المُرمزة (XRP) في السوق يوم الخميس، ما يجعله الأول في الولايات المتحدة الذي يحتفظ بالتوكن بشكل مباشر.

ومن المتوقّع الآن أن تستأنف هيئة الـ SEC مراجعة ملفات صناديق التشفير بعد توقيع الرئيس ترامب مشروع قانون التمويل الذي أقرّه مجلس النواب يوم الأربعاء، منهياً أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد والذي امتد 43 يومًا.