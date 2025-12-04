كونيتيكت تأمر Robinhood وCrypto.com وKalshi بوقف أسواق التنبؤ

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 04:54 مساءً - أصدرت ولاية كونيتيكت أوامر كفٍّ وتوقّف لمنصات Robinhood وKalshi وCrypto.com، متهمةً إياها بتقديم مراهنات رياضية غير مرخّصة عبر عقود الأحداث.

وأرسلت دائرة حماية المستهلك في كونيتيكت (DCP) رسائل إلى المنصات الثلاث يوم الأربعاء، تزعم فيها أنها كانت “تجري مقامرات إلكترونية غير مرخصة، وتحديدًا مراهنات رياضية”، عبر عقود أحداث متاحة على الإنترنت.

وقال مفوض الدائرة، برايان كافيريلي:

“لا تملك أيٌّ من هذه الكيانات ترخيصًا لتقديم المراهنة داخل الولاية، وحتى لو امتلكته، فإن عقودها تنتهك العديد من القوانين والسياسات، بما في ذلك تقديم مراهنات لأفراد دون سن 21 عامًا.”

واتهمت مديرة الألعاب في الدائرة، كريس غيلمان، هذه المنصات بأنها “تروّج بشكل مضلل بأن خدماتها قانونية”، مضيفةً أنها تعمل خارج بيئة التنظيم الحكومية، “مما يشكل خطرًا كبيرًا على المستهلكين الذين قد لا يدركون أن الرهانات الموضوعة على هذه المنصات غير القانونية لا توفر لهم أي حماية لأموالهم أو بياناتهم.”

تشهد أسواق التنبؤ تدقيقًا قانونيًا متزايدًا في عدة ولايات أمريكية، مع ارتفاع استخدامها هذا العام وتدفّق مليارات الدولارات إليها، إذ تتيح للمستخدمين المراهنة على نتائج أحداث متنوعة.

شهدت أسواق التنبؤ أحجام تداول ضخمة في نوفمبر. المصدر: Token Terminal

Kalshi تردّ عبر القضاء

قال متحدث باسم Kalshi لـ Cointelegraph:

“نحن بورصة منظَّمة على المستوى الفدرالي لعقود الأحداث الواقعية، ونخضع لاختصاص حصري للجهات الفدرالية. هذا يختلف جذريًا عن المراهنات التي تقدمها الكازينوهات وكتب المراهنات الخاضعة للولايات.”

وقدمت Kalshi يوم الأربعاء شكوى قضائية ضد دائرة حماية المستهلك بكونيتيكت، معتبرةً أن “محاولة الولاية لتنظيم Kalshi تتعدى على الإطار الفدرالي الذي وضعه الكونغرس لتنظيم المشتقات على البورصات المخصصة.”

وأضافت الشركة أن منصتها تخضع لاختصاص هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وأن عقود الأحداث الرياضية “قانونية بموجب القانون الفدرالي.”

وقال متحدث باسم Robinhood:

“عقود الأحداث لدينا منظَّمة فدراليًا من قبل الـCFTC، وتُقدَّم من خلال Robinhood Derivatives، وهي جهة مسجلة لدى الـCFTC، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أسواق التنبؤ بطريقة آمنة ومتوافقة ومنظَّمة.”

ولم ترد Crypto.com فورًا على طلبات التعليق.

وقال بيان دائرة حماية المستهلك إن منصات أسواق التنبؤ تشكل مخاطر كبيرة على المستهلكين لأنها لا تفي بمعايير التقنية والأمان المطلوبة لحماية البيانات المالية والشخصية.

كما زعمت الوكالة أن هذه المنصات تفتقر إلى آليات منع المراهنة الداخلية أو التلاعب، وتعمل دون رقابة على قواعد الدفع، وتعلن للمقامرين المستبعدين ولطلاب الجامعات، وتتيح المراهنة على أحداث ذات نتائج معروفة، مما يمنح أطرافًا داخلية ميزات غير عادلة.

ولا توجد سوى ثلاث منصات مرخصة قانونيًا للمراهنات الرياضية في كونيتيكت: DraftKings وFanDuel وFanatics، وجميعها تشترط أن يكون المستخدمون بعمر 21 عامًا أو أكثر.

Kalshi تواجه قضايا في 10 ولايات أمريكية

كونيتيكت ليست الولاية الوحيدة التي تتخذ موقفًا متشددًا؛

ففي نيويورك، تلقت Kalshi أمر كفٍّ وتوقّف في أكتوبر ورفعت دعوى مضادة في 27 أكتوبر.

وفي ماساتشوستس، رفعت المدعية العامة للولاية دعوى ضدها في سبتمبر.

كما تلقت الشركة أوامر مماثلة من أريزونا، إلينوي، مونتانا، وأوهايو هذا العام، وتواجه نزاعات قضائية في نيوجيرسي، ماريلاند، ونيفادا.

ويأتي هذا بعد إعلان Kalshi هذا الأسبوع إغلاق جولة تمويلية بقيمة 1 مليار دولار عند تقييم 11 مليار دولار، عقب تسجيلها أعلى حجم تداول شهري في تاريخها خلال نوفمبر.