كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise: صناديق مؤشرات العملات المشفّرة “ستكون أمراً كبيراً” مع تزايد تعقيد السوق

تام شمس - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:53 صباحاً - من المتوقع أن ترتفع شعبية الصناديق التي تتبع سلة من العملات المشفّرة خلال العام المقبل، مع بحث المستثمرين عن وسائل سهلة للتعرّض لمجموعة أوسع من الأصول الرقمية، وفقاً لما قاله مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise.

وأضاف هوغان في مذكرة يوم الاثنين: "ستصبح صناديق مؤشرات العملات المشفّرة أمراً كبيراً في عام 2026. فالسوق تزداد تعقيداً، وحالات الاستخدام تتكاثر".

وأشار إلى أنه رغم احتمال نمو السوق ككل، لا يمكن التنبؤ بأيّ العملات ستتفوق، لذلك فإن امتلاك صندوق يتتبع السوق يعدّ "مكاناً رائعاً للبدء"، وإن كان "ليس مناسباً للجميع".

يُقدّم العديد من مُصدري صناديق ETF، بما في ذلك Bitwise، صناديق تتبع عدة عملات رقمية، مستلهمين نماذج من مؤشرات مثل S&P 500 الذي يتتبع أكبر 500 شركة أمريكية مدرجة في البورصات.

وتوجد بالفعل صناديق ETF متعددة العملات، أُطلق بعضها في الولايات المتحدة هذا العام، وتحمل العملات المشفّرة بنسبة تتناسب مع قيمتها السوقية.

لكن هذه الصناديق شهدت تدفقات متواضعة نسبياً، لأنها تحتفظ بالأساس بعملة البيتكوين (BTC)، التي تهيمن على نحو 60% من السوق حالياً، وفق CoinGecko.

“اشترِ السوق” لأن مستقبل العملات المشفّرة غير قابل للتنبؤ

قال هوغان إنه رغم خبرته وشبكة الخبراء حوله، فلا يستطيع "بثقة تحديد السلسلة التي ستتفوق أو الشكل الذي ستؤول إليه الأمور".

وتابع: "في هذه المرحلة من تطوّر العملات المشفّرة، أعتقد أن المستقبل غير قابل للمعرفة. فالمآلات ستتشكّل عبر التنظيم، والتنفيذ، والظروف الكلية، وأفعال بعض الأفراد الرئيسيين، والحظ، ومئات المتغيرات الأخرى".

وأضاف: "التنبؤ بكل ذلك على نحو صحيح يتطلب بصيرة خارقة".

وقد شهدت أسواق العملات المشفّرة ارتفاعاً من نوفمبر 2024 إلى يناير مع الانتخابات الرئاسية وتنصيب دونالد ترامب، وبقيت قوية بفضل سياساته الداعمة للقطاع.

لكنها شعرت أيضاً بآثار الرسوم الجمركية الأمريكية الواسعة، وعدم اليقين بشأن تخفيضات الفائدة المقبلة، مع ازدياد انخراط المؤسسات المالية التقليدية.

وقال هوغان: "بالنظر إلى هذا القدر من عدم اليقين، نهجي بسيط: أشتري السوق. وتحديداً، أشتري صندوق مؤشر عملات مشفّرة موزوناً حسب القيمة السوقية".

وأضاف أن العملات المشفّرة "ستكون أكثر أهمية بكثير خلال عشر سنوات من اليوم"، وأن السوق يمكن أن تنمو بمقدار يصل إلى 20 ضعفاً خلال تلك الفترة.

وأشار إلى تصريح رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية، بول أتكينز، يوم الأربعاء، بأن النظام المالي الأمريكي قد يتبنى ترميز الأصول خلال "عامين تقريباً".

وقال: "ستصبح العملات المستقرّة أكثر أهمية. وسيصبح ترميز الأصول أكثر أهمية. وسيصبح البيتكوين أكثر أهمية. وأعتقد أن نحو اثنتي عشرة حالة استخدام رئيسية أخرى ستلحق: أسواق التوقعات، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتقنيات الخصوصية، والهوية الرقمية".

وتابع: "لا أريد المخاطرة باختيار السلسلة الخاطئة. تخيّل أن تتوقع بشكل صحيح سوقاً ترتفع 100,000 مرة ثم تؤدي أداءً أقل لأنك راهنت على الخيار الخاطئ".

وختم هوغان: "لذلك أستخدم صندوق مؤشر للعملات المشفّرة كجوهر محفظتي، مدركاً أنه مهما تطوّرت العملات المشفّرة، فسأمتلك تعرّضاً للفائزين المحتملين".