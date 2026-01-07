اتساع سباق العملات المستقرة للدرهم في الإمارات مع حصول RAKBank على موافقة مبدئية

تستعد RAKBank للانضمام إلى منظومة العملات المستقرة سريعة التطور في دولة الإمارات، بعد حصولها يوم الأربعاء على موافقة مبدئية من Central Bank of the United Arab Emirates لإصدار رمز دفع مدعوم بالدرهم الإماراتي.

وتعني الموافقة المبدئية أن المصرف المركزي وافق على خطط RAKBank شريطة استيفاء متطلبات تنظيمية وتشغيلية نهائية قبل أي إصدار فعلي. وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن العملة المستقرة المرتقبة ستكون مدعومة بالكامل بنسبة 1:1 بأرصدة درهم محفوظة في حسابات منفصلة وخاضعة للرقابة، وتدار عبر عقود ذكية مُدقّقة مع إثباتات احتياطي فورية.

يمثل هذا التوجه مرحلة جديدة في استراتيجية الأصول الرقمية لدى RAKBank، استكمالًا لخطوته في 2025 التي أتاحت لعملاء التجزئة تداول العملات الرقمية عبر شريك وساطة مُنظَّم. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، راحيل أحمد، إن الموافقة المبدئية “محطة مهمة” تعكس تركيز البنك على “ابتكار مسؤول، منظّم، ومبني على الثقة”.

نظام متعدد الركائز للأصول الرقمية في الإمارات

طورت الإمارات إطارًا متعدد الركائز لتنظيم الأصول الرقمية، تشارك فيه جهات مثل المصرف المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وغيرها، لوضع قواعد للعملات المستقرة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنتجات المالية المُرمّزة. وضمن هذا الإطار، تهدف رموز الدفع المرتبطة بالدرهم إلى تحديث المدفوعات المحلية ودعم مبادرات الاقتصاد الرقمي وتحسين كفاءة التحويلات العابرة للحدود.

خريطة العملات المستقرة تتجاوز الشركات المشفّرة

لم يعد السباق محصورًا بالشركات المشفّرة فقط. فشركة الاتصالات تختبر عملة مستقرة منظّمة للدرهم تحت علامة AE Coin، بينما حصلت جهات عالمية مثل Circle وRipple على موافقات في أبوظبي لإطلاق USDC وRLUSD على التوالي، مستهدفة الاستخدامات المؤسسية والتوسع الإقليمي.

بنك رأس الخيمة الوطني. المصدر: RAKBank

كما تعمل إمارة رأس الخيمة على ترسيخ مكانتها كمركز متخصص للاقتصاد الرقمي وWeb3 عبر RAK DAO، التي قدّمت إطار DARe لمنح المنظمات اللامركزية وضعًا قانونيًا، وأطلقت مُسرِّع “Builder’s Oasis” بدعم صندوق بقيمة 2 مليون دولار لشركات الذكاء الاصطناعي والألعاب والبلوكشين.

أسئلة مفتوحة حول البنية والتبنّي

لا تزال هناك أسئلة حول البنية التحتية التي ستعتمدها العملة، ومدى توافقها مع مسارات العملات المستقرة العالمية، وكيف سيتفاعل الإطار الاتحادي ومناطق الأعمال الحرة عند تسوية التدفقات الفعلية على السلسلة.

والأهم يبقى التبنّي؛ إذ سيتطلب الاستخدام اليومي حوافز تسعير وتكاملات عملية داخل أنظمة الخزينة والتحويلات والمدفوعات. ولم يرد RAKBank على طلب تعليق حتى وقت النشر.