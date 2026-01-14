تحذير عاجل لمجتمع XRP: لا توجد هدايا مجانية والحذر من موجة احتيال واسعة

أصدر حساب “Wind” تحذير عاجل لمجتمع XRP بعد رصد تصاعد ملحوظ في محاولات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين عبر انتحال جهات معروفة داخل منظومة “XRP Ledger”.

وأشار إلى انتشار منشورات مزيفة لحسابات تنتحل “XRPL Labs” و”Xaman”، إضافة إلى حسابات تدّعي أنها لموظفين يقدمون دعم ويردون على الاستفسارات، إلى جانب مواقع إلكترونية مزيفة تحمل اسم “Xaman”.

وبناء على ذلك، شدد “Wind” على رسالة واضحة:

لا توجد أي هدايا أو “Giveaways”، داعيا المستخدمين إلى أعلى درجات الحذر وعدم الوثوق إلا بقنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق، وتجنب أي تواصل خارجي يطلب معلومات حساسة أو تحويل أموال.

وتتكرر في سوق العملات الرقمية عدة أساليب احتيال شائعة، أبرزها:

التصيد (Phishing): عبر رسائل بريد أو محادثات تبدو رسمية وتحتوي روابط خادعة، لذا يُنصح دائما بالتحقق من عنوان المرسل وتجنب الضغط على الروابط غير الموثوقة.

وبالتزامن مع هذه التحذيرات، يترقب “XRP Ledger” تحديثات تقنية مهمة.

إذ أفادت “RippleX” أن تعديل “Permissioned Domains” يقترب من الوصول إلى الحد المطلوب لتفعيله، وهو ما تدعمه الريبل، كما يمهد الطريق لميزة “Permissioned DEX” التي تستهدف تمكين تداول لامركزي بخصائص امتثال مناسبة للمؤسسات.

