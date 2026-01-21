تخطط شركة “Galaxy” المتخصصة في الأصول الرقمية، بقيادة “مايك نوفوغراتز”، لإطلاق صندوق تحوط بقيمة 100 مليون دولار يهدف للاستفادة من التقلبات في سوق العملات الرقمية وأسهم شركات الخدمات المالية المرتبطة بقطاع الكريبتو، وفقا لتقرير لصحيفة “Financial Times”.
الصندوق سيكون من نوع “Long/Short”، وتمت تغذيته مبدئيا بنحو 100 مليون دولار من مكاتب عائلية ومستثمرين ذوي ملاءة عالية ومؤسسات.
من المتوقع أن يخصص الصندوق ما يصل إلى 30% من أصوله للاستثمار في العملات الرقمية، بينما سيتم توجيه الجزء المتبقي إلى أسهم شركات خدمات مالية تستفيد أو تتأثر بتنظيم الأصول الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها.
ويُرجح أن يتم إطلاق الصندوق خلال الربع الأول (Q1)، ليكون خطوة جديدة ضمن تحركات “Galaxy” الأخيرة، التي تضمنت استثمارا في “Forward Industries”، الشركة التي توصف بأنها أصبحت من أكبر خزائن سولانا بدعم من جهات مثل Jump” Crypto” و”Multicoin Capital”.
وتأتي خطة الإطلاق في وقت تشهد فيه البيتكوين تصحيح قوي خلال الأيام الماضية، قبل أن ترتد جزئيا إلى قرب 89,528 دولار بعد أن لامست 87,900 دولار يوم الثلاثاء، بحسب “CoinGecko”.
ورغم هذا التراجع، تقول “Galaxy” إنها ما تزال متفائلة على المدى المتوسط تجاه الأصول الكبرى، وترى فرصا واسعة مرتبطة بالتنظيم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الذي تقوده الأصول الرقمية في الأسواق.
اقرأ أيضا:
شركة Strategy تشتري بيتكوين بـ2.1 مليار دولار وترفع حيازتها إلى أكثر من 709 ألف بيتكوين
سوق الكريبتو يفقد 250 مليار دولار خلال أيام وسعر البيتكوين يهبط دون 90 ألف دولار
كانت هذه تفاصيل خبر شركة “Galaxy” تستعد لإطلاق صندوق تحوط بـ100 مليون دولار للاستفادة من تقلبات الكريبتو والأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.