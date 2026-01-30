Binance تعتزم تحويل احتياطيات SAFU بقيمة مليار دولار إلى بيتكوين خلال 30 يومًا

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - تعتزم منصة Binance تحويل آلية حماية المستخدمين الرئيسية لديها، صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (Secure Asset Fund for Users – SAFU)، من حيازات العملات المستقرة إلى Bitcoin خلال الثلاثين يومًا المقبلة، مع إعادة تسعير احتياطيات الصندوق بالكامل بعملة BTC.

وفي رسالة مفتوحة إلى مجتمع العملات الرقمية، قدّمت Binance هذه الخطوة بوصفها تعبيرًا عن قناعتها بأن بيتكوين هو الأصل الجوهري طويل الأجل في منظومة الكريبتو، وليس مجرد منتج تداول. وأضافت أنها ستعيد موازنة الصندوق إلى مستوى مليار دولار إذا أدت تقلبات السوق إلى تراجع قيمته دون 800 مليون دولار.

ويجعل هذا القرار الصندوق أكثر تعرضًا لتقلبات سعر بيتكوين، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هبوط حاد في BTC قد يضعف هامش الأمان في الوقت نفسه الذي قد تتطلب فيه حادثة أمنية كبرى أو أزمة سيولة تعويضات سريعة للمستخدمين.

وقال متحدث باسم Binance في تصريح لـ Cointelegraph إن المنصة ستقف إلى جانب القطاع “عبر دورات السوق وفترات عدم اليقين”، وستواصل ضخ الموارد في النظام البيئي الأوسع، مشيرًا إلى أن المراجعة المقبلة قد تنظر في تخصيص “أصول أساسية” أخرى، مثل BNB. وأضاف أن Binance ستستخدم “احتياطيات الخزانة” لديها لتعزيز صندوق SAFU إذا انخفضت قيمته دون 800 مليون دولار.

حماية المستخدمين في الحالات “القصوى”

أُطلق صندوق SAFU في عام 2018، ويتم تمويله من جزء من رسوم التداول على منصة Binance ، وصُمم ليكون صندوق طوارئ لتعويض المستخدمين في الحالات “القصوى”، مثل الاختراقات أو الأعطال الحرجة للمنصة.

وأوضح المتحدث أن أنواع الخسائر التي يغطيها SAFU “قد تشمل الخسائر التي يتكبدها المستخدمون في حالات نادرة ناتجة عن حوادث أمنية أو غيرها من الحوادث التشغيلية”.

رسالة مفتوحة إلى مجتمع العملات الرقمية. المصدر: Binance

فعلى سبيل المثال، في مايو 2019، وبعد سرقة نحو 7,000 بيتكوين (قرابة 40 مليون دولار آنذاك) في حادثة اختراق، جرى تعويض المستخدمين المتضررين بالكامل عبر SAFU، مع تأكيد Binance أن أرصدة أي مستخدم لم تتأثر.

ومنذ ذلك الحين، روّجت المنصة لصندوق SAFU بوصفه ركيزة أساسية في منظومة الثقة وإدارة المخاطر، مؤكدة في تواصلات حديثة أنها تحتفظ بأصول المستخدمين مدعومة بالكامل بنسبة 1:1، وأن الصندوق محفوظ في محفظة باردة مستقلة مخصصة لحالات الطوارئ.

من BUSD إلى USDC ثم إلى BTC

في عام 2024، أعلنت Binance نقل مكوّن العملات المستقرة في صندوق SAFU من BUSD إلى USDC، عقب إنهاء العمل بعملتها المستقرة الخاصة، وقدّمت الخطوة حينها على أنها تهدف إلى الحفاظ على سيولة الصندوق وموثوقيته مع الإبقاء على ربطه بالدولار الأميركي.

أما الخطوة الأخيرة فتذهب أبعد من ذلك، إذ تُخرج الصندوق بالكامل من العملات المستقرة وتنقله إلى بيتكوين، بما ينسجم مع رؤية Binance لبيتكوين بوصفه مخزن القيمة الأساسي طويل الأجل في القطاع.

تعاظم انكشاف Binance على بيتكوين

مع امتلاكها لأكثر من 648 ألف بيتكوين، تُعد Binance بالفعل من أكبر حائزي بيتكوين في القطاع، حيث تُستخدم هذه الحيازات أساسًا لدعم التداول، وتوفير السيولة، وأرصدة المستخدمين على المنصة.

وبتحويل مليار دولار من احتياطيات SAFU إلى بيتكوين، سيحتفظ الصندوق بنحو 12 ألف بيتكوين وفق الأسعار الحالية، ما يجعله أحد أكبر صناديق الاحتياطي أحادية الغرض المقوّمة ببيتكوين في الصناعة.

وأوضح المتحدث أن عملات BTC ستُحفظ لدى كيان غرفة المقاصة المرخّص التابع لBinance ، والخاضع لتنظيم سوق أبوظبي العالمي. ويمكن للمستخدمين التحقق من صندوق SAFU على السلسلة عبر العنوان:

0x420ef1f25563593aF5FE3f9b9d3bC56a8bd8c104

وأضافت Binance أنها “تسعى” إلى إتمام عملية التحويل خلال 30 يومًا.