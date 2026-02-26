محللون يرفضون مزاعم “تصريف الساعة 10 صباحًا” من Jane Street ويؤكدون أن بيتكوين ليس سهل التلاعب

تام شمس - الخميس 26 فبراير 2026 11:59 مساءً - اتهم مستثمرون في العملات المشفرة شركة التداول الكمي Jane Street بالضغط على سعر بيتكوين عبر عمليات بيع يومية مبرمجة مع افتتاح السوق الأمريكية، إلا أن محللين وبيانات سوقية أشاروا إلى أن هذا النمط غير متسق، وأنه لا يمكن لشركة واحدة دفع بيتكوين إلى سوق هابطة ممتدة.

وجاء تصاعد هذه المزاعم عبر الإنترنت بعد يوم من قيام المسؤول القضائي المعين لإدارة أصول Terraform Labs برفع دعوى ضد Jane Street، متهمًا إياها بتداول داخلي مرتبط بمعاملات ساهمت في تفاقم انهيار منظومة العملة المستقرة الخوارزمية Terra في مايو 2022.

ويرى بعض المراقبين، من بينهم مؤثر العملات المشفرة جاستن بيشلر، أن حيازة Jane Street لوحدات من صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust ‏(IBIT) قد تُخفي مركزًا صافياً قصيرًا على بيتكوين من خلال أدوات تحوط لا تظهر في الإفصاحات العامة. وادعى بيشلر أن الشركة نفذت عمليات بيع خوارزمية منسقة لبيتكوين عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي يوميًا، بهدف خفض السعر وشراء وحدات الصندوق بخصم.

وكتب بيشلر: “عندما تفصح Jane Street عن امتلاكها 790 مليون دولار من أسهم IBIT، فإن الإفصاح لا يوضح ما إذا كانت تلك الأسهم مُغطاة بخيارات بيع أو موازنة بعقود آجلة قصيرة أو محاطة بهيكل تحوطي يجعل التعرض الصافي لبيتكوين صفريًا أو حتى سلبيًا”، مضيفًا أن “المركز الفعلي قد يكون بيعًا ضخمًا يبدو كشراء لأن الجانب المقابل من الصفقة غير مرئي بموجب قواعد الإفصاح الحالية.”

من جهته، حذّر رئيس قسم الأبحاث في CryptoQuant، خوليو مورينو، من أن النشاط الذي وصفه بيشلر ليس فريدًا لشركة واحدة، موضحًا أن شراء التعرض الفوري مع بيع العقود الآجلة يُعد استراتيجية شائعة لدى الصناديق المحايدة اتجاهيًا التي تسعى لاقتناص فروق الأسعار بدلًا من الرهان على اتجاه السوق.

كما أظهر أحدث إفصاح 13-F لشركة Jane Street امتلاكها حصصًا في Strategy، إضافة إلى مراكز كبيرة في شركات تعدين بيتكوين مثل Bitfarms وCipher Mining وHut 8.

الجدل يتمحور حول “تصريف الساعة 10 صباحًا”

يرتكز السرد المتداول عبر الإنترنت على فكرة أن بيتكوين يتراجع بانتظام بعد الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي، وهي فترة تتزامن مع افتتاح التداول في الولايات المتحدة. ونشر محلل السلسلة Nonzee رسمًا بيانيًا لبيتكوين بالساعة يوم الأربعاء، مدعيًا أن Jane Street كانت “تتلاعب” بالسوق في ذلك التوقيت منذ أشهر.

كما زعم حساب Whale Factor أن بيتكوين يسجل هبوطًا يوميًا بنسبة تتراوح بين 2% و3% بعد دقائق من افتتاح السوق الأمريكية، مشيرًا إلى وجود تلاعب مبرمج مستمر منذ أوائل نوفمبر، واعتبر أن حيازة Jane Street الكبيرة في IBIT، والتي تتجاوز 2.5 مليار دولار، قد تكون الدافع وراء “سحب سيولة مُهندس” لتجميع وحدات الصندوق بسعر مخفّض.

غير أن المحلل الكلي أليكس كروغر رفض هذا الطرح، مستشهدًا ببيانات على السلسلة تُظهر أن بيتكوين سجل عوائد تراكمية بنسبة 0.9% بين الساعة 10 و10:30 صباحًا منذ الأول من يناير، مؤكدًا أنه لا يوجد “تصريف منهجي”. وأضاف أن نظرية “تصريف الساعة 10 صباحًا” تعكس إلى حد كبير إعادة تسعير أوسع للأصول عالية المخاطر، ترتبط بأداء مؤشر ناسداك.

محللون: لا يمكن لشركة واحدة قيادة سوق هابطة

حتى في حال كانت بعض استراتيجيات التداول تزيد من التقلبات حول افتتاح السوق الأمريكية، يرى بعض المشاركين أن من غير المرجح أن تتمكن جهة واحدة من السيطرة على سوق عالمي عميق ومجزأ مثل بيتكوين.

وقال نيك بوكْرين، الشريك المؤسس وكبير محللي السوق في منصة Coin Bureau التعليمية: “بغض النظر عما إذا كان قد حدث تلاعب، فإن سعر بيتكوين لا تحركه شركة واحدة، مهما بلغ تأثيرها. فهو ليس عملة ميم.”

وأضاف أن من الطبيعي أن يبحث المستثمرون ذوو القناعة القوية في بيتكوين عن “متهم” خلال فترات التراجع الحاد، إلا أن ديناميكيات السوق أكثر تعقيدًا.

وأشار بوكْرين إلى أن ضعف بيتكوين مؤخرًا يمكن تفسيره بشكل أفضل بمزيج من عدم اليقين الجيوسياسي، وظروف السيولة العالمية، والمنافسة على اهتمام المستثمرين من قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو.