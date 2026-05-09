خروج جماعي لمحافظ البيتكوين… هل يقترب السوق من موجة صعود جديدة؟

شهدت شبكة البيتكوين أكبر انخفاض في عدد المحافظ منذ عام 2024، بعدما خرج نحو 245 ألف محفظة من السوق خلال خمسة أيام فقط، وفقا لبيانات منصة “Santiment”.

ورغم أن هذا التراجع قد يبدو سلبيا، فإن المحللين يرون أنه قد يكون إشارة مبكرة على تعافي السوق وبداية موجة صعود جديدة، كما حدث في صيف 2024 عندما سبق خروج أعداد كبيرة من المحافظ انطلاق واحدة من أقوى موجات الصعود.

وتوضح “Santiment” أن خروج المستثمرين الصغار يؤدي عادة إلى انتقال المعروض إلى أيدي مستثمرين أكثر قناعة واحتفاظ طويل الأجل، ما يقلل كمية البيتكوين المتاحة للبيع في السوق.

ويأتي هذا التطور في وقت تراجع فيه سعر البيتكوين مجددا دون مستوى 80 ألف دولار بعد أن اقتربت العملة من 83 ألف خلال الأيام الماضية.

ويُعتبر مستوى 80,300 دولار نقطة حساسة حاليا، لأنه يمثل متوسط تكلفة شراء الحيتان الجديدة التي دخلت السوق خلال الأشهر الأخيرة.

ومع تداول السعر دون هذا المستوى، أصبحت هذه الفئة في حالة خسارة، ما قد يدفع بعض المستثمرين للبيع لتجنب مزيد من التراجع، وهو ما قد يزيد الضغط على السوق إذا استمر الهبوط.

في المقابل، فإن استعادة مستوى 80,300 دولار وتحويله إلى دعم قد يعيد الثقة للحيتان ويقلل ضغط البيع، وهو ما يعتبره بعض المحللين بداية محتملة لاتجاه صاعد جديد.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال سعر البيتكوين مرتفع بنحو 11% خلال الشهر الماضي، بينما يتحرك السعر حاليا ضمن نطاق يتراوح بين 77 ألف و82.5 ألف دولار.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يعود فوق مستوى 80 ألف دولار بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة

هل من الممكن أن تتحرك عملات البيتكوين الخاصة بالمؤسس “ساتوشي ناكاموتو”؟

