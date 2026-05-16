سعر البيتكوين يكسر مستوى 78 ألف دولار والذعر يضرب العملات البديلة

شهد سوق العملات الرقمية موجة بيع حادة بعدما فقد سعر البيتكوين أكثر من 4 آلاف دولار خلال ساعات، متراجعا إلى ما دون 78 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين، ما تسبب في خسائر واسعة بين العملات الرقمية البديلة.

وكانت عملة البيتكوين قد سجلت ارتفاع سريع نحو 82 ألف دولار بدعم من التطورات الإيجابية المتعلقة بقانون “CLARITY Act” في الولايات المتحدة، قبل أن تنقلب المعنويات سريعا مع عودة المخاوف المرتبطة بالتضخم الأمريكي وضغط جني الأرباح.

وخلال الساعات الأخيرة، استعاد البائعون السيطرة بالكامل على السوق، لتهبط القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.56 تريليون دولار، فيما ارتفعت هيمنتها على السوق إلى 58.4%.

أما العملات الرقمية البديلة، فقد تعرضت لضغوط أكبر، إذ تراجع سعر الايثيريوم بأكثر من 3.5% إلى حدود 2170 دولار، بينما هبط سعر BNB بنسبة 4.5%، وتراجع سعر XRP قرب 1.40 دولار.

وسجلت سولانا خسائر قوية تجاوزت 5%، في حين تصدرت عملة HYPE قائمة الخاسرين بين العملات الكبرى بعد هبوطها بنسبة 10% خلال يوم واحد.

كما تكبدت عملات مثل LINK وSUI وAVAX وZEC خسائر ملحوظة، بينما فقدت بعض العملات الصغيرة أكثر من 10% من قيمتها خلال 24 ساعة.

وبحسب بيانات السوق، خسرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 100 مليار دولار منذ الخميس، لتتراجع إلى أقل من 2.7 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

“أرمسترونغ” يكشف هدف كوين بيس الأكبر: الوصول إلى مليار مستخدم

حيتان XRP تسيطر على 70% من العرض: هل يحضر سعر العملة لانطلاقة قوية؟

