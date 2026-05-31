عملة مدعومة من “سام ألتمان” تقفز بنسبة 10% مع اقتراب سعر البيتكوين من 74 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية حالة من الهدوء النسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع حافل بالتقلبات، بينما واصلت بعض العملات البديلة تحقيق أداء قوي بقيادة العملة الرقمية Worldcoin (WLD) المدعومة من “سام ألتمان”، الرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”.

سعر البيتكوين يقترب من مستوى 74 ألف دولار:

يحاول سعر البيتكوين استعادة زخمه الصعودي والتداول فوق مستوى 74 ألف دولار، حيث يتم تداوله حاليا تحت هذا المستوى مع مكاسب طفيفة بلغت نحو 0.3% خلال الساعات 24 الماضية.

ويأتي هذا التحسن بعد موجة تصحيح واسعة شهدها السوق الأسبوع الماضي، دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية حاليا نحو 2.58 تريليون دولار، فيما تحافظ البيتكوين على هيمنة تتجاوز 57% من إجمالي السوق.

ورغم الاستقرار النسبي، لا تزال الأسواق تتابع التطورات السياسية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي أكد فيها عدم وجود موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ما يبقي حالة الترقب قائمة بين المستثمرين.

Worldcoin تتصدر المكاسب:

في المقابل، كانت Worldcoin (WLD) النجم الأبرز بين العملات الرقمية، بعدما ارتفعت بأكثر من 10% خلال يوم واحد لتصل إلى نحو 0.33 دولار.

وجاءت العملة في صدارة قائمة العملات الرابحة بين أكبر 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، مدعومة بعودة الاهتمام بالمشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما سجلت عملات أخرى مكاسب ملحوظة، من بينها Venice Token (VVV) وHumanity (H) وMidnight، التي حققت ارتفاعات قوية خلال الساعات الماضية.

أما بين العملات الكبرى، فقد برزت BNB وToncoin (TON) بمكاسب تجاوزت 7% لكل منهما، في حين كانت مونيرو (XMR) الأضعف أداء بعد تراجعها بنحو 8%.

