رئيس مجلس إدارة سولانا: الويب 3 انتهى عمليا وDeFi وDePIN هما الناجيان الوحيدان

مؤخرا٫أثار “كايل ساماني”، رئيس مجلس إدارة “Solana Treasury” والمؤسس المشارك لشركة “Multicoin Capital” جدل واسع في أوساط العملات الرقمية بعد تصريح له اعتبر فيه أن الويب 3 لم يعد موجود مؤكدا أن قطاعي التمويل اللامركزي (DeFi) والبنية التحتية اللامركزية (DePIN) يمثلان أبرز المجالات التي لا تزال تحقق قيمة حقيقية في السوق.

وجاءت تصريحات “ساماني” في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل مشاريع الويب 3 التي كانت واحدة من أكثر الروايات الاستثمارية رواجا خلال دورة الصعود السابقة.

ماذا حدث لـ “الويب 3″؟

ظهر مفهوم “الويب 3” باعتباره الجيل الجديد من الإنترنت، حيث وعد ببناء شبكات اجتماعية وألعاب ومنصات للمبدعين وتطبيقات لامركزية قادرة على منافسة الخدمات التقليدية العملاقة.

وخلال السنوات الماضية، تدفقت مليارات الدولارات إلى هذا القطاع، مدفوعة بتوقعات بأن البلوكشين سيصبح البنية الأساسية للانترنت المستقبلي.

لكن الواقع لم يكن مطابق للتوقعات، إذ واجهت معظم مشاريع الويب 3 صعوبات كبيرة في جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم على المدى الطويل.

فالشبكات الاجتماعية القائمة على البلوكشين ما زالت محدودة الانتشار، بينما فشل عدد كبير من مشاريع الألعاب اللامركزية في الحفاظ على زخمها بعد فترات الإطلاق الأولى.

أين تتركز القيمة اليوم؟

في المقابل، يرى “ساماني” أن النشاط الحقيقي في سوق العملات الرقمية بات يتركز في قطاعات تحقق استخدام فعلي وإيرادات ملموسة.

ويأتي التمويل اللامركزي (DeFi) في مقدمة هذه القطاعات، حيث تستمر بروتوكولات الإقراض والتداول وتوليد العوائد في إدارة مليارات الدولارات من الأصول.

كما برز قطاع “DePIN”، الذي يربط الحوافز القائمة على البلوكشين بالبنية التحتية الواقعية، كأحد أكثر المجالات جذبا للاهتمام خلال الفترة الأخيرة.

الأصول الحقيقية المرمزة تكتسب زخما:

إلى جانب “DeFi” و”DePIN”، يعتقد العديد من المحللين أن سوق الأصول الحقيقية المرمزة (RWA) يمثل أحد أهم الاتجاهات الصاعدة حاليا.

وتتزايد اهتمامات المؤسسات المالية بترميز السندات وأذون الخزانة والأصول التقليدية الأخرى، بهدف الاستفادة من مزايا الشفافية والتسوية السريعة التي توفرها تقنية البلوكشين.

كما أثبتت مشاريع مثل “Hyperliquid” أن المنتجات المالية الأصلية المبنية على العملات الرقمية لا تزال قادرة على تحقيق نمو قوي وجذب سيولة كبيرة.

هل انتهى الويب 3 فعلا؟

رغم تصريح “ساماني” المثير للجدل، لا يعني ذلك بالضرورة نهاية مفهوم الويب 3 بالكامل، بل يعكس تحولا في أولويات المستثمرين والمستخدمين.

فالسوق بات يركز بشكل أكبر على المشاريع التي تقدم استخدامات واضحة وقابلة للقياس، بدلا من الاعتماد على الوعود المستقبلية والشعارات التسويقية.

وفي الوقت الحالي، تبدو القطاعات التي تحقق نشاطا فعليا وإيرادات حقيقية ومعدلات استخدام مرتفعة هي الأكثر قدرة على الصمود والنمو داخل منظومة العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

شركة الريبل تطلق مليار XRP جديدة: كم تبقى في حساب الضمان؟

الهبوط الحقيقي لسعر البيتكوين لم يأت بعد حسب أحد المحللين

