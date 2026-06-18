الحيتان تواصل الشراء رغم تراجع سعر البيتكوين دون 64 ألف دولار

تراجع سعر البيتكوين مجددا إلى ما دون 64 ألف دولار بعد فقدان الزخم الصعودي الذي شهدته خلال الأيام الماضية، إلا أن كبار المستثمرين لم يظهروا أي علامات قلق، بل استغلوا الانخفاض لتعزيز حيازاتهم.

ووفقا لبيانات “Santiment”، ارتفعت حيازات المحافظ التي تمتلك 1000 بيتكوين أو أكثر إلى 7.17 مليون بيتكوين، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

وتمثل هذه المحافظ الآن نحو 35.8% من إجمالي العرض المتداول من البيتكوين.

وفي السياق ذاته، أشار المحلل “Darkfost” إلى أن المحافظ التي تحتوي على أكثر من 1 بيتكوين سجلت مستوى قياسي جديد، مع تجاوز إجمالي الحيازات 16.8 مليون بيتكوين، ما يعكس استمرار التراكم طويل الأجل من قبل المستثمرين.

كما بدأت شريحة المستثمرين الأفراد في العودة تدريجيا إلى الشراء، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالحيتان، في ظل اعتبار الأسعار الحالية فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية.

الفيدرالي يضغط على الأسواق:

من جهة أخرى، تزايد تأثير السياسة النقدية الأمريكية على سوق العملات الرقمية بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، حيث يرى محللون أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات قد يشكل ضغوط إضافية على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

ورغم التقلبات الحالية، تشير البيانات إلى أن المستثمرين الكبار لا يزالون ينظرون إلى التراجعات الأخيرة كفرصة للشراء وليس كإشارة للخروج من السوق.

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