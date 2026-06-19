عملة الستيلر (XLM) تقفز بنسبة 30% خلال أسبوع وتتجاوز Zcash مؤقتا

سجلت عملة الستيلر (XLM) مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بنحو 30% مدفوعة بعدة تطورات إيجابية داخل منظومتها، ما سمح لها مؤقتا بتجاوز عملة Zcash في ترتيب أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

وجاء الزخم الصعودي بعد إطلاق ميزة المبادلات العابرة لشبكات البلوكشين (Cross-Chain Swaps) عبر منصة “SushiSwap” لعملتي XLM وUSDC على شبكة الستيلر، بالإضافة إلى دعم بروتوكول CCTP من شركة “Circle” وتحديثات تقنية جديدة على الشبكة.

كما ساهم إطلاق منتج “GOVY” المدعوم بأذون الخزانة الأمريكية والمبني جزئيا على شبكة الستيلر في تعزيز الاهتمام بالمنظومة.

ورغم هذه المكاسب، تعرضت XLM لعمليات جني أرباح قوية بعد بلوغها مستوى 0.25 دولار، لتتراجع لاحقا إلى نحو 0.217 دولار وتفقد جزء من مكاسبها اليومية.

وبهذا التراجع استعادت Zcash مركزها في التصنيف، مع قيمة سوقية بلغت 7.46 مليار دولار مقابل 7.39 مليار دولار لعملة الستيلر، لتحتل ZEC المرتبة 12 بينما عادت XLM إلى المرتبة 13 بين أكبر العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

رئيس “CryptoQuant”: الملل أخطر على البيتكوين من الانهيارات السعرية

عالم التشفير “آدم باك”: “ساتوشي ناكاموتو” لم يبتكر البيتكوين بمفرده

