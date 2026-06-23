سعر البيتكوين يهبط دون 62 ألف دولار والإيثيريوم تتراجع بنسبة 6% وسط موجة بيع جديدة

تعرض سوق العملات الرقمية لضغوط بيع قوية خلال الساعات الماضية، حيث فقد سعر البيتكوين (BTC) مكاسبه الأخيرة المحققة وتراجع إلى ما دون مستوى 62 ألف دولار بعد فشله في الحفاظ على التداول فوق 65 ألف دولار.

وكانت العملة الأكبر قد حاولت استعادة الزخم أمس، لتصل مؤقتا إلى أكثر من 65,000 دولار، قبل أن يعود البائعون للسيطرة على السوق ويدفعوا السعر للانخفاض مجددا.

كما تأثرت العملات الرقمية البديلة بشكل أكبر، إذ هبط سعر الإيثيريوم (ETH) بنحو 6% خلال 24 ساعة، فيما سجلت العديد من العملات الرقمية الرئيسية خسائر ملحوظة، باستثناء بعض العملات التي تمكنت من تحقيق مكاسب محدودة مثل DEXE وHASH وRAIN.

ويعزو المحللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار خروج السيولة من صناديق البيتكوين الفورية، وتزايد المخاوف بعد تقارير عن قيام بعض المستثمرين القدامى ببيع جزء من حيازاتهم، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي والمخاوف المرتبطة بتطور تقنيات الحوسبة الكمية.

وأدت هذه التقلبات إلى موجة تصفيات واسعة في سوق المشتقات، حيث تجاوزت قيمة المراكز المُصفاة 700 مليون دولار خلال يوم واحد، بينما استحوذت صفقات البيتكوين وحدها على نحو 30% من إجمالي التصفيات.

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