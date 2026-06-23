البيتكوين ينخفض بأكثر من 2% مع متابعة تطورات الشرق الأوسط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لحركة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بعد إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو نحو 0.3%، إلى 77.64 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 73.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 3% يوم الاثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا عقب الجولة الأولى من محادثات السلام، إلى جانب تقارير عن تراجع حدة الأعمال العدائية في لبنان ضمن اتفاق أوسع.

وقال أولي هفالباي، محلل الأسواق في إس إي بي ريسيرش، إن النفط الخام من فنزويلا وروسيا، والآن إيران، أصبح متاحًا أمام أي مشترٍ يرغب في الحصول عليه، مشيرًا إلى أن الدول قد تسعى إلى زيادة مخزوناتها من الخام لتعويض ما تم سحبه سابقًا.

وأضاف أن تخفيف العقوبات لن يكون له تأثير كبير على الأسعار في المدى القصير، لأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جديدة وهشة.

حركة محدودة عبر مضيق هرمز وتحديات استعادة الإمدادات

وقال مصدر عسكري إيراني لوكالة أنباء فارس يوم الثلاثاء إن عددًا محدودًا من السفن يُسمح له بالعبور يوميًا عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن 19 مليون برميل من النفط خرجت من المضيق يوم الاثنين، كما أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إلى تراجع أسعار النفط.

وكان العالم قد فقد ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز منذ أن أدى الصراع إلى إغلاق المضيق، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال تاماس فارغا، المحلل في بي في إم أويل أسوشيتس: "سيحتاج ملاك السفن والمشغلون إلى ضمانات بأن التهديدات الناتجة عن الألغام البحرية قد أزيلت بالكامل. كما تمثل الموانئ المتضررة، والحطام في المياه، والازدحام عوائق إضافية أمام عودة حركة الشحن بشكل كامل".

وأضاف أن استعادة تدفقات النفط ستحتاج إلى معالجة عدة تحديات تشغيلية قبل الوصول إلى مستويات طبيعية.

العراق يزيد الإنتاج وتوقعات أقل لأسعار النفط

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان لوكالة رويترز إن العراق زاد إنتاجه من الحقول النفطية الجنوبية إلى نحو 2.1 مليون برميل يوميًا، مع اصطفاف مزيد من الناقلات لتحميل الخام من محطات التصدير في الخليج.

وفي سياق التوقعات، خفض بنك رابوبنك توقعاته لأسعار النفط، مستندًا إلى تراجع مخاطر اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج.

ويتوقع البنك أن يصل خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، و78 دولارًا في الربع الرابع.

ورغم تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات، ظل الخطر الجيوسياسي قائمًا، بعدما قالت جماعة حزب الله في لبنان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مدنيين في جنوب لبنان يوم الثلاثاء، معتبرة أن الحادث يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.