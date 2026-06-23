الاقتصاد

سعر سهم لوبريف (2223) يبدأ التعافي مع تحسن العوامل الفنية – توقعات اليوم – 23-06-2026

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  • سعر سهم لوبريف (2223) يبدأ التعافي مع تحسن العوامل الفنية – توقعات اليوم – 23-06-2026 1/2
  • سعر سهم لوبريف (2223) يبدأ التعافي مع تحسن العوامل الفنية – توقعات اليوم – 23-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 23:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم بنك الجزيرة (1020) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد السهم لمكاسبه تلك في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 11.70 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 12.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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