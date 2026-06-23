سعر النفط الخام يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 23-06-2026

واصل سعر الفضة (SILVER) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يعكس استمرار تفوق الضغوط البيعية على محاولات التعافي السابقة.

كما يواصل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 ممارسة ضغطه السلبي على التداولات، في الوقت الذي تعود فيه مؤشرات القوة النسبية لإرسال إشارات سلبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي ويدعم احتمالات استمرار الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم تظهر إشارات فنية أقوى قادرة على تغيير المسار الحالي.