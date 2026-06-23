سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 23-06-2026

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج إلى مستوى الدعم 0.5700، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج.