الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 23-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 23-06-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 23-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 23-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 02:36 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج إلى مستوى الدعم 0.5700، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا