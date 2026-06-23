الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026

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  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 02:28 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها حتى تلك اللحظة، ما ساعد الزوج على اكتساب زخماً إيجابياً أدى إلى حالة من التذبذب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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