سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها حتى تلك اللحظة، ما ساعد الزوج على اكتساب زخماً إيجابياً أدى إلى حالة من التذبذب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.