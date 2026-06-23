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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-23 02:28 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها حتى تلك اللحظة، ما ساعد الزوج على اكتساب زخماً إيجابياً أدى إلى حالة من التذبذب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.