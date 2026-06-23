الاقتصاد

سعر سهم مكة للإنشاء (4100) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 23-06-2026

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  • سعر سهم مكة للإنشاء (4100) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 23-06-2026 1/2
  • سعر سهم مكة للإنشاء (4100) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 23-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 23:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة (4061) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المفصلي 11.80 ريال، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 11.80 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 12.85 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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