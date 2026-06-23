سعر سهم مكة للإنشاء (4100) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 23-06-2026

تقدم سعر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة (4061) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المفصلي 11.80 ريال، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 11.80 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 12.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد