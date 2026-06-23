سعر سهم سالك (SALIK) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 23-06-2026

عزز سعر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (2223) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 117.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 130.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد