سعر البتكوين (BTCUSD) يمحو جميع مكاسب أمس – توقعات اليوم – 23-06-2026

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مستفيداً من تحسن نسبي في الزخم الفني مع سعيه للتخلص من حالة التشبع البيعي التي ضغطت على تحركاته مؤخراً، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

إلا أن النظرة الفنية العامة لا تزال تميل إلى السلبية، مع استمرار تداول النفط دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تعزيز الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، لذلك تبقى المكاسب الحالية في إطار محاولات الارتداد والتعافي المحدودة ما لم يتمكن السعر من تجاوز مستويات مقاومة فنية مهمة خلال الفترة المقبلة.