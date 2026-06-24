بعد فشل التعافي: عملة XRP تواجه اختبار مصيري عند مستوى 1.07 دولار

تواجه العملة الرقمية XRP مرحلة فنية حساسة بعد أن فشلت في الحفاظ على الزخم الصعودي الذي حققته خلال الأسبوع الماضي، حيث عادت ضغوط البيع للسيطرة على السوق وأجبرت السعر على التراجع نحو مناطق الدعم الرئيسية من جديد.

على الرسم البياني اليومي، لا تزال XRP تتحرك داخل قناة هابطة واسعة تعكس استمرار الاتجاه السلبي على المدى المتوسط. كما أن السعر ما زال يتداول أسفل المتوسطين المتحركين لـ100 و200 يوم، وهو ما يشير إلى أن المشترين لم يتمكنوا بعد من استعادة السيطرة بشكل كامل على السوق.

وجاءت آخر إشارة سلبية بعد فشل العملة في اختراق منطقة المقاومة القوية الممتدة بين 1.28 و1.35 دولار، وهي المنطقة التي تزامنت مع المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وشكلت حاجز قوي أمام استمرار التعافي.

هذا الرفض دفع السعر للعودة نحو منطقة الطلب المهمة الواقعة بين 1.07 و1.15 دولار، والتي أصبحت الآن النقطة الأكثر أهمية في تحديد الاتجاه القادم.

خلال الأسابيع الماضية، نجحت هذه المنطقة عدة مرات في جذب المشترين وإيقاف موجات الهبوط، إلا أن تكرار اختبار الدعم عادة ما يضعفه تدريجيا، وهو ما يجعل أي كسر واضح لمستوى 1.07 دولار إشارة سلبية قد تمهد لموجة هبوط أعمق نحو القيعان السابقة.

أما على الإطار الزمني لأربع ساعات، فتبدو الصورة أكثر حذرا.

حيث فشلت XRP في اختراق خط الاتجاه الهابط ومنطقة العرض بين 1.26 و1.30 دولار، قبل أن تسجل قمة أدنى جديدة قرب 1.25 دولار، وهي إشارة فنية تعكس تراجع قوة المشترين واستمرار هيمنة البائعين.

كما أن محاولات الارتداد الأخيرة بدت ضعيفة نسبيا، حيث لم يتمكن السعر من تحقيق تعاف قوي رغم تمركزه بالقرب من مستويات الدعم، ما يشير إلى تراجع الطلب مقارنة بالفترات السابقة.

في المقابل، لا يزال السيناريو الإيجابي قائما طالما حافظت العملة على التداول فوق منطقة 1.07 – 1.15 دولار.

وفي حال ظهور طلب قوي من هذه المستويات، فقد نشهد محاولة جديدة لاستهداف 1.20 دولار أولا، ثم إعادة اختبار المقاومة الرئيسية بين 1.26 و1.30 دولار.

بشكل عام، تبدو XRP حاليا عند مفترق طرق مهم؛ فنجاح المشترين في الدفاع عن مستوى 1.07 دولار قد يمنح العملة فرصة لالتقاط الأنفاس واستئناف التعافي، بينما قد يؤدي كسر هذا الدعم إلى تسارع الضغوط البيعية وفتح المجال أمام مرحلة هبوط جديدة خلال الفترة المقبلة.

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