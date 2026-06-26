بعد سقوطه بنسبة 51%: هل ينتظر سعر البيتكوين قاعٌ أعمق عند 42 ألف؟

نشر “جيانغ تشوور”، المؤسس المشارك لمجمّع التعدين “BTC.TOP”، في 25 يونيو توقع طويل الأمد للبيتكوين، قال فيه إن العملة قد تبلغ قاعها بين 42 ألف و44 ألف دولار في وقت ما خلال النافذة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026.

وجاء هذا التوقع بينما كانت العملة المشفرة الأعرق تُتداول قرب 62 ألف دولار، أي بانخفاض يقارب 51% عن مستواها القياسي الذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر 2025.

معنويات سهم MSTR قد تقود إلى القاع المقبل للبيتكوين:

وفقا لذات المحلل، فإن نسبة “mNAV” الخاصة بشركة “Strategy” — والتي تقارن سعر سهمها بقيمة حيازاتها من البيتكوين لكل سهم — دخلت النطاق نفسه الذي شُوهد خلال السوق الهابطة السابقة.

فالقراءة فوق 1 تعني أن المستثمرين يدفعون علاوة سعرية، بينما القراءة دون 1 تشير إلى تنامي التشاؤم.

وبحسب تقييم “جيانغ”، فقد هبط هذا المؤشر إلى 0.72، وهو قريب جدا من مستوى 0.70 المسجّل في مايو 2022.

وقد رأى أن القراءة الحالية قد تشير إلى قاع في معنويات مستثمري “Strategy”، وإن لم يكن ذلك بالضرورة قاعا للبيتكوين نفسه.

وأوضح المحلل أنه حين بلغ مؤشر “mNAV” قاعه في مايو 2022، كانت البيتكوين تُتداول قرب 31 ألف دولار، ثم بلغت قاع الدورة بعد ستة أشهر حين هبطت إلى نحو 15 ألف دولار.

وإذا انطبق التأخّر الزمني نفسه الآن، فإن “جيانغ” يفترض أن عملة البيتكوين ستبلغ قاعها في الربع الأخير من 2026، بأسعار تتراوح بين 42 ألف و44 ألف دولار تقريبا.

كما استند توقعه إلى نموذج سوقي مدته أربع سنوات يشبّه تقلبات البيتكوين السعرية طويلة الأمد بكرة مرتدّة، حيث يفقد كل ارتداد جزء من سعته.

ووفقا لهذا النموذج، فإنه كلما نمت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين، تراجع تقلّبها طبيعيا من دورة إلى أخرى.

السياق السوقي المحيط بتوقّع “جيانغ”:

ليس من الصعب رصد ضعف البيتكوين الحالي في البيانات، إذ أشارت منصة “Santiment” في وقت سابق اليوم إلى أن المحافظ التي تحتفظ بما بين 10 و10,000 بيتكوين تخلّصت من 45,074 بيتكوين خلال ثمانية أيام، ما ساعد في دفع الأصل دون 60 ألف دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2024.

وأظهرت بيانات “CoinGlass” تصفيات في البيتكوين بلغت نحو 416 مليون دولار خلال اليوم الأخير، استحوذت مراكز الشراء على أكثر من 319 مليون منها.

ووصف المحلل “Wise Crypto” هذه الحركة بأنها عملية تطهير للرافعة المالية، تأثّر بها أكثر من 175 ألف متداول حين لامس سعر البيتكوين 59 ألف دولار للحظات.

وقد تعافى سعر البيتكوين نسبيا منذ الهبوط الأخير ليُتداول قرب 62 ألف دولار وقت إعداد التقرير، رغم أنه لا يزال منخفض بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي، وقرابة 20% على مدى الشهر المنصرم.

من جهة أخرى، نبّه مراقب آخر للسوق هو “علي مارتينيز” إلى أن مؤشر علاوة كوين بيس (Coinbase Premium Index) ظلّ سلبيا لمدة 46 يوم متتالي.

ويقارن هذا المؤشر سعر البيتكوين على منصة كوين بيس بنظيره في المنصات الخارجية، وتشير القراءة السلبية إلى ضعف الطلب من جانب المستثمرين والمؤسسات الأمريكية.

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