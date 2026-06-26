عملة XRP عند مفترق الطرق: دولار واحد يفصلها عن قاع أعمق

رسم المحلل الشهير “علي مارتينيز” خريطة لمستويات الدعم المهمة المقبلة لعملة الريبل، بعد أن سجّلت العملة أمس قاع جديد منذ سنوات عند ما يزيد قليلا عن دولار واحد.

ولا يزال مراقبو السوق على قناعة بأن XRP بلغت أهم مستوياتها في هذه الدورة، وهو مستوى قد يحدّد الموجة الكبرى المقبلة، صعود أو هبوط.

ماذا بعد؟

من الإنصاف القول إن سوق العملات المشفرة شهد أياما أفضل، وعملة الريبل ليست استثناء.

حيث اقترب سعر العملة من 1.60 دولار في منتصف مايو قبل أن يهوي إلى 1.05 دولار مطلع يونيو، ثم ارتدّ إلى 1.30 دولار ليُرفض مجددا.

ودفعته الموجة الهابطة الأخيرة جنوبا إلى 1.01 دولار (في معظم منصات التداول) يوم أمس.

علّق “علي مارتينيز” على الأداء الأخير للعملة، الذي تضمّن ارتداد إلى المستوى الحالي عند 1.04 دولار، مشيرا إلى أن العملة تختبر «كتلة حجم تداول كبرى عند 1.06 دولار»، وهي تجمّع مهم تداول عنده أكثر من 830 مليون XRP.

وقد جعل ذلك منه أهم مستوى يُراقَب فوق الدولار، لكنه انكسر في وقت إعداد المقال.

ووفقا للمحلل، فإن هذا يضع التجمعات الكبرى التالية في دائرة الاهتمام، غير أنها تقع أدنى بكثير من هذه المستويات.

فالأول، بحجم تداول بلغ 923 مليون وحدة، يقع عند 0.80 دولار، بينما يقع التجمّعان الأكبر — بحجمَي تداول 1.16 مليار و1.06 مليار عملة — عند 0.62 و0.51 دولار.

وهذا يجعل المستوى واللحظة الحالية بالغة الأهمية لـ XRP.

اقرأ أيضا:

مفارقة شركة “Metaplanet”: انهيار سهم الشركة وارتفاع مخزونها من البيتكوين

المؤسسات تهرب: 696 مليون دولار تغادر صناديق البيتكوين دفعة واحدة

