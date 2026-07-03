إشارات مقلقة حول عملة الريبل والإيثيريوم وسط تعافي جزئي في سوق الكريبتو

أظهر سوق العملات المشفرة بوادر انتعاش خلال الأيام الماضية، لكن عملات XRP والإيثيريوم لا يزالان خارج دائرة الخطر.

ماذا بعد لـ XRP؟

تراجعت عملة الريبل بنسبة 11% خلال الشهر الماضي، وتُتداول حاليا عند نحو 1.10 دولار وفقا لـ “CoinGecko”.

ومع ذلك، تشير عدة عوامل إلى أن كفّة الدببة لم تحسم الأمر بعد.

حيث سجّلت صناديق XRP الفورية المتداولة يومين متتاليين في المنطقة الحمراء لأول مرة منذ مارس، ما يعكس تراجع الاهتمام المؤسساتي.

كما هبط مؤشر MVRV لمدة 30 يوم إلى −45%، ووصل مؤشر 365 يوم إلى −47%، ما يعني أن المستثمرين يشهدون أضعف العوائد في تاريخ العملة.

ورغم أن ذلك يعكس خوف شديد بين الحائزين، فإن هذه الحالة تاريخيا كثيرا ما تزامنت مع اقتراب قاع الدورة.

أشار المحلل “علي مارتينيز” إلى أن مؤشر SuperTrend أطلق إشارة شراء لـXRP، ما أثار بعض التفاؤل.

الإيثيريوم:

هوت الإيثيريوم مؤخرا إلى 1500 دولار، لكنها استعادت جزء من خسائرها في الأيام الأخيرة لتصل إلى نحو 1720 دولار.

والمقلق أنها أنهت الربع الثاني في الأحمر، ليكون الربع الثالث على التوالي بخسائر، وهو أمر غير مسبوق.

ويرى المحللون أن العملة عند لحظة محورية، إذ رأى أحد المتداولين أنها تحتاج لاستعادة نطاق 1700–1750 دولار لتحقيق صعود قوي، وإلا ستعاود الهبوط نحو أدنى مستوياتها السنوية، بينما يرى آخر أنها في ورطة عميقة تحمل أفضل فرص الشراء طويل الأمد.

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