مؤتمر Blockchain Life يعود إلى دبي — مع الإطلاق الأول لمسار AI Future!

انضموا إلى Blockchain Life في دبي يومَي 1–2 ديسمبر 2026!

يعود مؤتمر Blockchain Life 2026 إلى دبي ليكون واحد من أكبر تجمعات العالم في مجالات الويب 3 والعملات المشفرة والتعدين والذكاء الاصطناعي.

يجمع الحدث أكثر من 15,000 حاضر من أكثر من 130 دولة، وأكثر من 200 متحدث عالمي، وأكثر من 200 جناح عرض، و3 منصات مخصصة، إلى جانب الإطلاق الأول لمسار “AI Future” — المسار الجديد الذي يستكشف الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.

لماذا عليك أن تحضر Blockchain Life؟

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