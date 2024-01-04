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"استغل حمل زوجته ومضاها إيصال أمانة".. المشدد 10 سنوات لعاطل بعين شمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإجبار زوجته على التوقيع على إيصال أمانة بعين شمس.

أوضحت المجني عليها في تحقيقات النيابة أن زوجها استغل سوء حالتها الصحية خلال حملها، وأجبرها على توقيع إيصال أمانة ورفع دعوى قضائية ضدها بسبب كثرة خلافاتهما الزوجية.

وكشف تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي أنه لا يوجد من الناحية الفنية ما ينفي تعرُّض المجني عليها للإكراه أثناء توقيعها على إيصال الأمانة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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