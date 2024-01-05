الأوقاف: مديرية القاهرة الأكثر نشاطا في مجال الدعوة لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن المديريات الإقليمية الأكثر نشاطا في مجال الدعوة لعام 2023، عبر مسابقة عقدتها لاختيار المديرية الأنشط.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن مديرية أوقاف القاهرة بقيادة الدكتور خالد صلاح هي الأكثر نشاطا بين جميع المديريات لعام 2023، تلتها مديرية دمياط، وبعد ذلك بني سويف.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت قراءة كتاب "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم )" للإمام النووي، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل 7/ 1/ 2024م عقب صلاة العصر مباشرة.

وأشارت إلى أنه سيتم منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليا أكثر من 75 %، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم، وسيتم تباعا ولاحقاً مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان بإذن الله تعالى.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي حرصًا منها على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة.

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