الأنبوبة انفجرت.. التحقيق في انهيار جزئي بعقار عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة عين شمس التحقيق في واقعة انهيار جزئي لعقار جراء انفجار إسطوانة غاز، ما أدى لإصابة شخصين.

استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للضحيتين، تمهيدًا لسماع أقوالهما في الواقعة.

كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص المبني وبيان حالته الفنية، ومدى احتياجه للترميم أو الإزالة جراء الانفجار.

كانت المعاينة الأولية بينت أن الانفجار وقع بالطابق الرابع لأحد العقارات، ما أدى لانهيار جزئي وتصدع أرجاء العقار.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار، وتبذل قوات الدفاع المدني رفع الركام.