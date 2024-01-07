محافظ الجيزة: مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور والمصريون كيان واحد



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الأحد، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال المحافظة.

وأضاف المحافظ "أن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام"، مؤكدًا ترابط ووحدة عنصري الأمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

من جانبه..أعرب الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها عن سعادته بوفد محافظة الجيزة، مهنئًا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.