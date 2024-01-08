680 مليار جنيه إنفاق مستهدف.. ننشر تفاصيل مشروعات النقل حتى 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا بعنوان: "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)".

وترسم هذه الوثيقة وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت مستهدفات قطاع النقل والمواصلات ما يلي:

1- زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل والتخزين بالأسعار الثابتة إلى 6% عـام 2030 مقارنة بنحو 4.7% خلال الفترة من (2014-2023).

2- استهداف زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1529 مليار جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 1317 مليار جنيه خلا الفترة (2014-2023).

3- 680 مليار جنيه إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي المستهدفة على مشروعات البنية الأساسية خلال (2024-2030).

4- 50% نسبة الزيادة في إجمالي أطوال محاور الطرق الجديدة خلال الفترة (2024-2030) لتصل إلى 10500 كم.

5- مستهدف إنشاء 34 محورا على النيل، و1160 كوبري علوي خلال الفترة (2024-2030)، مقارنة بـ 13 محـورًا و1000 كوبري خلال (2014-2023).

6- إنجاز مشروعات قومية عملاقة في مجال النقل خلال الفترة (2024-2030) من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع بتكلفة 544 مليار جنيه، والمونوريل بتكلفة 26 مليار جنيه، وتطوير مترو الأنفاق بتكلفة 341 مليار جنيه.

7- رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب/ يوم في 2030 مقارنة بـ 1 مليون راكب/ يوم خلال (2014-2030).

8- رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن عام 2030 مقارنة بنحو 4.5 مليون طن عام 2022.

9- تطوير جميع المزلقانات بإجمالي 1120 مزلقانًا على مستوى الجمهورية في 2030 مقارنة بـ 653 مزلقانًا تم تطويرها في 2022.

10- تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، والتركيز على النقل متعدد الوسائط، ورفـع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول 2030 وتشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع إلى ما لا يقل عن 5% من جملة حجم النقل.

11- زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة (10 دولي - 50 داخلي).

12- إنجاز مشروع القطار فائق السرعة لربط الجمهورية بوسائل النقل اللائقة والمستدامة.

13- استهداف توفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية في فترة (2024-2030).

14- تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى في 2030 مقارنة بالمرتبة 18 عام 2021.

15- تقدم مصر في مؤشر الربط بين شبكة الطرق إلى المرتبة 20 عالميًا عام 2030 مقارنة بالمرتبة 48 عام 2019.

16- وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الـ 5 عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030 مقارنة بالمرتبة 10 عام 2022.

أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة

1- نحو 321 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل في خطة (2023-2024) بنسبة زيادة 30% عن (2022-2023) تولد ناتج مقدر بـ 864 مليار جنيه بنسبة زيادة 22% خلال نفس الفترة.

2- من أهم مشروعات الطرق المستهدف نهوها خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق

القاهرة - الإسماعيلية الزراعي من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجمالية 53.5 كم، وأعمال محور التعمير بالإسكندرية حتى الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب ازدواج طريق

6 أكتوبر/ الواحات بطول 270 كم، وإنشاء طريق جنوب الفيوم/ الواحات بطول 125 كم، علاوة

على استكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145 كم.

3- من أهم مشروعات الطرق المستهدف استكمالها خلال عام الخطة: تطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتطوير طريق وادي النطرون/ العلمين، وتوسعة وتطوير

طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية/ المعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/ الداخلة بطول

325 كم، ومسار طريق توشكى/ شرق العوينات بطول 359 كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/ شرق العوينات بطول 375 كم.

4- فيما يخص مشروعات الطُرق التي تربط بين المحافظات، من المستهدف في إطار خطة

(2023-2024) نهو 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/ سيوة بطول 285 كم،

واستكمال أعمال تطوير 11 مشـروعًا منها طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي

بطول 180 كم، واستكمال إنشاء محور النوبارية بطول 203 كم.

5- فيما يتعلق بالنقل النهري، تتضمن الخطة عدة مشروعات استكمال تطهير وتطوير المجرى

الملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبا، وتطوير

المجرى الملاحي بكل من الرياح البحيري وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة

النقل النهري، وتطوير المجرى الملاحي لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط

ميناء دمياط الجديد بعواصم المحافظات الواقعة على المجرى الملاحي,

6- فيما يخص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، فتتضمن خطي مونوريل العاصمة الإدارية

الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبو قير/ الإسكندرية، وإعادة تأهيل ترام

الرمل بالإسكندرية.

7- في مجال السكك الحديدية، استكمال تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان، وتنفيذ أعمـال ازدواج خط إمبابة المناشي/ القباري بالإسكندرية بطول 227 كم، وإعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان/ بئر العبد/ العريش/ رفح/ طابا، ومواصلة تطوير نُظم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وخط القاهرة/ بني سويف بطول 125 كم، علاوة على تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا، وتركيب بوابات دخول وخروج إلكترونية بالمحطات.

8- في مجال الموانئ البرية والجافة، تستهدف الخطة دعم 6 موانئ، مع ربطها بشبكة

المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وتتضمن خطة الموانئ المصرية

تنفيذ عدد من المشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات

والأوناش ومعدات التشغيل بالموانئ ومعدات الحماية المدنية وعمل العمرات الجسيمة

للوحدات البحرية، ومن الأعمال المستهدفة -على سبيل المثال- في ميناء سفاجا، إنشاء

رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الممر الملاحي.

وبالنسبة لميناء الإسكندرية، تضم أهم الأعمال إنشـاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة محولات كهربائية بالميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضم الأعمال المستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الميناء وتعميق الممر الملاحي.