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الرئيس السيسى: وقف إطلاق النار الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالى غزة ونزع فتيل الحرب.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العقبة في الأردن، وحرص الرئيس على تنسيق المواقف مع شقيقيه الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في قمة  العقبة.

الرئيس استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار الفوري في غزة

أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بمصر

تم التوافق على الرفض القاطع لأية مساعي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

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تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة مع ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم

 

التأكيد على أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

 

التأكيد على أن وقف إطلاق النار يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالى غزة ونزع فتيل الحرب

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التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية

 

تأكيد الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة

 

التشديد على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية

 

التأكيد على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية هى الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم وحمايته من توسيع دائرة الصراع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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