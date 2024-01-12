ليس نابليون.. وسيم السيسي يكشف أسرار كسر أنف أبو الهول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أسرار كسر أنف أبو الهول، نافيا أن يكون القائد الفرنسي نابليون بونابرت هو السبب في كسرها.

وقال "السيسي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن الحملة الفرنسية عندما جاءت إلى مصر كان معها ١٧٦ عالمًا قاموا بمسح مصر ودراسة تاريخها وليس ١٧٦ مدفعًا.

وأضاف أن نابليون بونابرت كان يقدس مصر لدرجة أنه قال إنه كان يتمنى أن يصبح أحد الملوك المصريين وأنه لو كان نصف جيشه من المصريين لحكم العالم.

وأكد أن من كسر أنف أبوالهول هو شخص مغربي يدعى صائم الدهر وكان يعتبر أن هذه التماثيل نوعًا من عبادة الأوثان.

وأوضح أن صائم الدهر حاول تكسير جسم أبوالهول كله ولكنه فشل وقام بتكسير أنفه فقط. مؤكدًا أن هتلر كان مستعدًا لشن حرب على مصر إذا فكرت في أخذ رأس نفرتيتي وقام بوضعها داخل متحف.

كما استنكر إطلاق اسم سليم الأول في أحد شوارع مصر خاصة وأن قتل ١٠ آلاف مصري مؤكدًا أن المسؤول عن وضع اسمه هو شخص مجنون مثله مثل الذي وضع اسم هتلر في أحد شوارع فرنسا.