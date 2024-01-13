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أبرزها تسهيل التأشيرات.. كيف تعمل السياحة على جذب السوق الهندي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن وزارة السياحة والآثار تعمل على جذب السوق الهندي والصيني خلال الفترة القادمة.

وأضاف "حلقة"، لـ"الخليج 365"، أن السوق الهندي والصيني من أهم الأسواق السياحية لمصر، ويتم العمل على جذبهم بشكل كبير، مؤكدًا توافد عدد كبير حاليًا من المجموعات السياحية بالهند؛ لزيارة المقاصد السياحية المُختلفة.

وأوضح أن وجود مواطنين بالهند لديهم قدرة عالية على الانفاق، وأن مصر بدأت تستحوذ على عدد كبير منهم بعد وضع استراتيجية وخطط مختلفة، بدءًا من التسهيلات المُتعددة بالتأشيرات؛ مما يساعد على اختيار مصر كوجهة سياحية لهم.
وأشار، إلى أنه تم استضافة نوعية جديدة من السائحين الهنود خلال الفترة السابقة، إلى جانب الاهتمام بإضافة خطوط طيران مُتعددة لهم؛ للمساعدة على جذبهم لزيارة المقاصد السياحية المصرية وقضاء أكبر وقت ممكن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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