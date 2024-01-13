ضبط سيدة وزوجها حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية؛ حيال (عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.